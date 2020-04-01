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Ahmet Şimşek Koleji
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İstanbul için kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı!


Pazartesi ve Salı günü için sel ve su baskınlarına karşı, İstanbul Valiliği, kuvvetli fırtına ve yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliği, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapıp, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden verilen bilgiye göre; fırtına rüzgarın, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda fırtına (60-80 km/sa), İstanbul’un Avrupa Yakası’nda ise kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağış bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, Pazartesi (06.01.2020) günü gün boyunca ve Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması tahmin edilmektedir. İstanbul genelinde kar yağışı beklenmemektedir. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle; ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

📆 05 Ocak 2020 Pazar 19:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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