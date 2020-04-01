Genç sanatçı Dilek Şimşek “Sevgi Yürek İster” dedi

Güçlü sesi ve yorumuyla kısa bir sürede “Sevgi Yürek İster” düetiyle dikkatleri üstüne çeken Dilek Şimşek, başarıdan başarıya koşuyor.

‘Sevgi Yürek İster’ şarkısı dijital platformlarda yükselen bir trend gösteren güzel sanatçı Dilek Şimşek hedefi 12’den vuracağını söyledi. Şarkısının dillere dolandığını ifade eden Şimşek,’ Şarkı dijital medya ya yüklendikten 24 saat sonra harika bir ilgi gördü. Yüzbinlerce kişinin duygularına tercüman oldu’ dedi.

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