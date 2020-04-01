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Ahmet Şimşek Koleji
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Genç sanatçı Dilek Şimşek “Sevgi Yürek İster” dedi


Güçlü sesi ve yorumuyla kısa bir sürede “Sevgi Yürek İster” düetiyle dikkatleri üstüne çeken Dilek Şimşek, başarıdan başarıya koşuyor.

 ‘Sevgi Yürek İster’ şarkısı dijital platformlarda yükselen bir trend gösteren güzel sanatçı Dilek Şimşek hedefi 12’den vuracağını söyledi. Şarkısının dillere dolandığını ifade eden Şimşek,’ Şarkı dijital medya ya yüklendikten 24 saat sonra harika bir ilgi gördü. Yüzbinlerce kişinin duygularına tercüman oldu’ dedi.

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📆 03 Ocak 2020 Cuma 23:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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