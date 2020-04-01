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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uçuş rekoru kırıldı


Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2019 yılında toplam 235 bin 868 uçuş sayısına ulaşarak, yıllık bazda en yüksek toplam uçuş sayısına ulaştı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ da 2019 yılında uçak iniş ve kalkışında rekor kırıldı. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ)’tan yapılan açıklamaya göre” Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2019 yılında toplam uçuş sayısı (iniş+kalkış) bir önceki yıla oranla yüzde 1,4 artarak 235 bin 868 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı ile Sabiha Gökçen Havalimanı, uçuş faaliyetlerinin başladığı 2001 yılından bu yana, yıllık olarak en yüksek uçuş sayısına ulaşmıştır” denildi. Bir önceki rekor 232 bin 717 toplam uçuş sayısı ile 2018 yılında kırılmıştı.

📆 03 Ocak 2020 Cuma 13:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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