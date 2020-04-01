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Kadıköy boğa heykelinde yeni yıl coşkusu


Kadıköy’de yeni yıl coşkusunu boğa heykelinin olduğu noktada yaşayan vatandaşlar 2020 yılını coşkuyla kutladı.


Boğa heykelinin orada toplanan bir grup vatandaş hep birlikte 10’dan geri sayarak 2020’ye girdi. Kimi vatandaşların boğanın üstüne çıkarak poz verirken kimi vatandaşlar ise da Noel baba kıyafeti giydikleri görüldü. Yoldan geçen araçlar ise korna çalarak yeni yılı kutladı. İki genç ise yeni yıla şınav çekerek girdi.

Yeni yılı kutlayan vatandaşlar, 2020 yılını sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diledi.

📆 01 Ocak 2020 Çarşamba 01:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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