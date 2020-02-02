5 Adımda İngilizcenizi Akıcı Hale Getirin

İngilizceyi neden öğrenmeniz gerektiğini muhtemelen biliyorsunuz. Artık İngilizce bilmek her alanda bir zorunluluk haline geldi. Bunun farkında olan biri olarak, İngilizce öğrenme isteğine sahipsiniz. Ancak akıcı bir İngilizceye sahip olmak için ne yapmak gerektiğine dair kafanızda net bir yol haritası yok… Speakingline İngilizce öğrenmek isteyenler için 5 pratik adımda akıcı bir İngilizcenin yollarını aktarıyor.

1. Kendine güven

“Konuşmaktan korkuyordum. İnsanların benimle dalga geçmesinden korktum. Beni yargılayacaklar mı?” Bu gibi endişeler başlangıçta anlaşılabilirdir. Gerçekten de, eksikliklerinizden dolayı insanların yabancı dil bilginizle alay edeceğini düşünebilirsiniz. Ancak bunun hedefleriniz önünde engel olmasına izin vermeli misiniz? Elbette hayır. Öncelikle kendinize inanın. Bu, tüm başlangıçların en iyisidir.

2. Dinle, konuş, oku, yaz, tekrar et

Dinleyin. Konuşun. Okuyun. Yazın. Tekrar edin. Klişe gibi görünebilir. Ancak yabancı dil öğreniminin temel kuralları bunlardır. Biraz dinle, biraz konuş. Biraz oku. Biraz yaz. Zorluk mu çekiyorsun, o zaman biraz daha dinle. Biraz daha konuş. Biraz daha oku. Biraz daha yaz. Bunu bir alışkanlık haline gelene kadar yapın. Alışkanlık haline getirdiğiniz çalışma düzeni sizi tahmin edemeyeceğiniz bir düzeyde geliştirecektir.

3. Kulak kesil

İngilizce her yerde: Online videolarda, haber kanallarında, radyoda, Youtube kanallarında, ve daha bir çok alanda… O yüzden fırsat bulduğun her anda dinle ve kelime hazneni artır.

4. Sorudaki cevabı bulun

Sorular aynalar gibidir. Sorular üzerinde düşünün, problemi içselleştirin ve cevabı bulun. Bir bulmaca gibi düşündüğünüzde onu çözmek hem daha kolay hem de daha eğlenceli hale gelecektir.

5. Aynayla arkadaş ol

İngilizce konuşun! Aslında her şey bu kadar basit. İngilizceyi konuşmak için öğreniyorsunuz. Öyleyse seviyeniz ne olursa olsun sürekli konuşun. Yapacağınız gramer hataları özgüveninizi düşürmemeli çünkü bu hataların her biri dil becerilerinizi geliştirmede önemli rol oynayacak. Ayna karşısında birine hitap eder gibi sürekli konuşun, iyi gelecektir!

Daha iyi bir yöntem de var. Aynalardan sıkıldıysanız gerçek insanlarla konuşmayı deneyin. Speakingline ile anadili İngilizce olan eğitmenlerle istediğiniz vakitlerde konuşarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Hemen şimdi kendinize bir iyilik yapın ve Speakingline kalitesiyle tanışın!