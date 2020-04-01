Fenerbahçe, yeni yıla Rize’de çay keyfi yaptı

Süper Lig’in 17.hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor Fenerbahçe ile karşılaştı.

Süper Lig’in 17. haftanın kapanış maçı ve ligin son maçında Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu karşılaşmayla ligin ilk yarısı sona erdi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Orhan, Melnjak, Diomande (Attamah dk. 82 ?), Abdullah, Umar, Vetrih (Samudio dk. 73), Boldrin, Oğulcan (Scepovic dk. 85 ?)

Yedekler: Tarık, Zafer, Burak, Dimitrios, Barış, Atakan, Oğuz Kağan,

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Fenerbahçe: Altay, Jailson, Zanka (Emre dk. 65), Dirar, İsla, Ozan (Tolgay dk. 86 ?), Luiz, Deniz, Kruse (Rodrigues dk. 79), Tolga, Vedat

Yedekler: Harun, Adil, Murat, Ferdi, Alper, Mevlüt

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Abarhoun (dk. 18) (Çaykur Rizespor), Deniz (dk. 14), Jailson (dk. 70) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Oğulcan, Vetrih (Çaykur Rizespor), Luiz, Ozan (Fenerbahçe)