Fenerbahçe, yeni yıla Rize’de çay keyfi yaptı

Süper Lig’in 17.hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor Fenerbahçe ile karşılaştı.
Süper Lig’in 17. haftanın kapanış maçı ve ligin son maçında Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu karşılaşmayla ligin ilk yarısı sona erdi.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Orhan,
Melnjak, Diomande (Attamah dk. 82 ?), Abdullah, Umar, Vetrih (Samudio dk. 73),
Boldrin, Oğulcan (Scepovic dk. 85 ?)
Yedekler: Tarık, Zafer, Burak, Dimitrios, Barış, Atakan, Oğuz Kağan,
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Fenerbahçe: Altay, Jailson, Zanka (Emre dk.
65), Dirar, İsla, Ozan (Tolgay dk. 86 ?), Luiz, Deniz, Kruse (Rodrigues dk.
79), Tolga, Vedat
Yedekler: Harun, Adil, Murat, Ferdi, Alper, Mevlüt
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Abarhoun (dk. 18) (Çaykur
Rizespor), Deniz (dk. 14), Jailson (dk. 70) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Oğulcan, Vetrih (Çaykur Rizespor), Luiz, Ozan (Fenerbahçe)
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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