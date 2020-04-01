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Fenerbahçe, yeni yıla Rize’de çay keyfi yaptı


Süper Lig’in 17.hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor Fenerbahçe ile karşılaştı.

Süper Lig’in 17. haftanın kapanış maçı ve ligin son maçında Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu karşılaşmayla ligin ilk yarısı sona erdi.

Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Orhan, Melnjak, Diomande (Attamah dk. 82 ?), Abdullah, Umar, Vetrih (Samudio dk. 73), Boldrin, Oğulcan (Scepovic dk. 85 ?)
Yedekler: Tarık, Zafer, Burak, Dimitrios, Barış, Atakan, Oğuz Kağan,
Teknik Direktör: İsmail Kartal

Fenerbahçe: Altay, Jailson, Zanka (Emre dk. 65), Dirar, İsla, Ozan (Tolgay dk. 86 ?), Luiz, Deniz, Kruse (Rodrigues dk. 79), Tolga, Vedat
Yedekler: Harun, Adil, Murat, Ferdi, Alper, Mevlüt
Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Abarhoun (dk. 18) (Çaykur Rizespor), Deniz (dk. 14), Jailson (dk. 70) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Oğulcan, Vetrih (Çaykur Rizespor), Luiz, Ozan (Fenerbahçe)

📆 29 Aralık 2019 Pazar 23:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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