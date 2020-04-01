Moda Bostanı’na hangi proje yapılsın oylaması yapılacak?

Kadıköy Belediyesi, Caferağa ve Osmanağa sakinlerinin önerileriyle ortaya çıkan çocuk yuvası, sosyal yaşam evi ve çocuk kütüphanesi taleplerini oylamaya sunuyor. Caferağa muhtarlık alanının yanında, Moda Bostanı olarak da bilinen alana hangi projenin yapılacağına mahalleli karar verecek.

MAHALLELİLERDEN GELEN TALEPLER OYLANACAK

Kadıköy Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında düzenlenen mahalle toplantılarında öne çıkan ve Stratejik Planın ilk yılında gerçekleştirilmesi taahhüt edilen projeleri hayata geçiriyor. Katılımcı belediyecilik anlayışı ile yola çıkan Kadıköy belediyesi, Anlat Kadıköy dijital platformunda ve mahalle toplantılarında Caferağa ve Osmanağa sakinlerinin önerileri ile ortaya çıkan kreş, sosyal yaşam evi, çocuk kütüphanesi talepleri internet üzerinden oylamaya sunuyor.

HER ÜÇ PROJEDE DE PERMAKÜLTÜR BAHÇESİ KORUNUYOR

Hemen arkasındaki sokağa Moda Bostanı isminin verilmesinin de nedeni olan ve geçmişte Moda Bostanı olarak bilinen alanda, kent bahçeciliği ve permakültür bahçesi faaliyetlerinin yaşatılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Bu işlevin mutlaka olması yönündeki mahalleli beklentileri de göz önüne bulundurularak, her üç projede de permakültür bahçesi yer alıyor. Çocukların ve yetişkinlerin toprağa dokunabilecekleri ve tarımı öğrenecekleri permakültür bahçesi ile yaz ve kış sebzeleri her biri 3 metrekare olarak planlanan bahçelerde yetiştirilebilecek ve meyve ağaçlarından meyve toplanabilecek.

Permakültür bahçesine ek olarak işlevlendirilen üç proje şöyle:

• ÇOCUK YUVASI & PERMAKÜLTÜR BAHÇESİ

Caferağa’da yetişkinlere dönük sosyalleşme ortamları daha fazlayken, çocuklar için yeterli kapasite mevcut değil. Bununla birlikte Caferağa mahallesine en yakın kreşler, uzak sayılabilecek Hasanpaşa ve Fenerbahçe mahallelerinde bulunuyor.

• ÇOCUK KÜTÜPHANESİ & PERMAKÜLTÜR BAHÇESİ

Çocuk Kütüphanesi ile çocukların kütüphanede okuma alışkanlığı kazanması, öğrenmesi ve sosyalleşmeleri amaçlanıyor. Çocuk kütüphanelerinin, çocukların toplumsal yeniliklere cevap verme kabiliyetlerini artıracağı; bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerini karşılayacağı ve kütüphane kullanma becerilerini geliştireceği düşünülüyor.

• SOSYAL HİZMET MERKEZİ & PERMAKÜLTÜR BAHÇESİ

Kadıköy Belediyesi psiko-sosyal destek, psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları ile sosyo-kültürel eğitimler gibi çalışmalar yürütülen Sosyal Hizmet Merkezlerinin Kadıköy genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. En yakın sosyal hizmet merkezi Rıhtım bölgesinde bulunuyor.

Kadıköylülerle birlikte hazırlanan stratejik planda yer alan projelerin yine Kadıköylüler tarafından oylanmasıyla, Caferağa için ihtiyaç duyulan proje belirlenecek. Projenin her aşaması Modalılarla birlikte ilerleyecek. İki hafta sürecek oylama için adres: https://anlat.kadikoy.bel.tr/oylama/caferaga-muhtarlik-alani

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