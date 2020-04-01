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HAYKURDER Başkanı Paçalı, itlaf edilen atlara devlet para veriyormu, ne kadar?


HAYKURDER Başkanı Paçalı, Adalar’daki fayton atları hakkında ilginç bir iddia gündeme getirdi

İstanbul’un Adalar ilçesinde yıllardır çözülemeyen atlı fayton krizi ve ruam gerçeğinin arkasında milyonlarca liralık vurgun olduğunu öne süren HAYKURDER – Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı, bu konu hakkında bir an önce açıklama yapılmasını istedi.  

Paçalı, CİMER üzerinden başvuru yaparak “2013 yılında Resmi Gazetede yayımlanan ve ruam hastalığını da kapsayan yönetmelik çerçevesinde Adalar’da kaç kişiye toplam ne kadar ödeme yapıldı” diye sordu. CİMER başvuruyu önce Tarım ve Orman Bakanlığına gönderdi. Bakanlık ise bu başvuruyu İstanbul Valiliğine gönderdi. İstanbul Valiliği başvuruyu Tarım ve Orman Bakanlığına tekrar sevk etti ve son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başvuru beklemeye alındı.

Kültürel miras bahane, büyük vurgun şahane!

Başvurunun beklemeye alındığını duyuran HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı “Adalar’da kültürel miras bahanesi ardına saklanan örtülü vurgunun cevabı burada. Adalar’ın kültürel mirasını önemseyenler, tarihi dokusunu hiçe saymakta, kaçak ahırlara göz yummakta yıllardır behis görmüyor. Türkiye’de 2013 yılında resmi gazetede yayımlanan ‘Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği’ çerçevesinde ruam da dahil belli hastalıklar nedeni ile itlaf edilen hayvanlar için sahiplerine 3/4 oranında tazminat ödeniyor. Örneğin 2 bin TL’ye aldığınız bir atı, 2 yıl çalıştırıp ruamlı olarak 1500 TL’ye devlete geri satabiliyorsunuz. Güzel iş, vergisi yok, tamiri yok, bakımı yok. Bozulunca devlet alıyor. Neden elektrikli faytona karşılar sorusunun cevabı burada saklı. Bu atlar gerçek değerinin üzerinde de tazmin edilebilir. Gerçek değeri ile bile tazmin ediliyor olsa yılda 3 milyonun üzerine bir rakam söz konusu. Atların nasıl ve neden ruam olduğunu anlamak çok zor olmasa gerek. Ne bakanlık ne de valilik bu soruya yanıt vermek istemiyor. Başvuruyu beklemeye aldılar. Neden saklıyorlar?” dedi.

📆 28 Aralık 2019 Cumartesi 13:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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