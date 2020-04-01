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Ahmet Şimşek Koleji
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Aletli Pilates Hareketleri Nelerdir?


Pilates uygulamaları arasında günümüzde en çok tercih edilen seçenek artık reformer pilates olmaktadır. Bu yüzden aletli pilates Kadıköy hizmeti almadan önce detaylı bilgilere ulaşmanız önemlidir. Öncelikle aletli pilates yoğun ve daha tempolu bir uygulama olduğu için farklı seçenekleri de beraberinde getirmektedir. Talep edilen vücut ölçülerine ulaşmada ve kas yapısını güçlendirmede etkili olan reformer pilates, vücudun daha dinç kalmasını sağlar. 

Reformer Pilates Seçenekleri Nelerdir? 

Tek bir uygulamadan oluşmayan aletli pilateste şu seçenekleri kullanarak vücut gelişimine ciddi anlamda katkıda bulunabilirsiniz; 

  • Kayış çekme uygulamaları 
  • Yana doğru hareketler 
  • Ayak çubuğundan itme 
  • Ayak çubuklarına oturtulmuş hareketler 
  • Omuz blokları için uygulanan hareketler 
  • Ayakta durma 
  • Oturma 
  • Baş aşağı doğru hareketler 

Reformer pilates Kadıköy, ilk olarak taleplerinize göre kapsamlı bir program hazırlamaktadır. Genelde haftanın belirli günlerinde 1’er saatlik dersler şeklinde başlatılan pilates çalışmalarını profesyonel olarak sunmayı sürmektedirler. Elbette pilates yapmak isteyenler için özel programlar da hazırlanmakta. Aletli pilates her şeyden önce vücuda esneklik kazandırdığı için başlangıç seviyesinde standart çalışmalar ile bu sürece dahil olabilirsiniz. 

Reformer Pilates Uygulamasının Faydaları Nelerdir?

Daha önceleri standart pilates uygulamasından yararlanan bireyler artık reformer pilates sayesinde birçok faydayı beraberinde görebilir. Ayrıca https://dartraininghouse.com/reformer-pilates/ adresinden de reformer pilates hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Dart Training House stüdyosunda özel programlar eşliğinde hazırlanacak bu hareketler ile vücutta ciddi bir esneme sağlayabilir ve kas gruplarını da harekete geçirebilirsiniz. Elbette bu durumlar kısa sürede yağ yakmanızı da sağlayacaktır. Son zamanlarda rağbet görmeye başlayan aletli pilatesin vücuda faydalarını ise şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Karın kaslarının gelişimine katkıda bulunur. 
  • Alt karın kaslarını ciddi anlamda güçlendirir. 
  • Uygulama süreci rahat ve pratiktir. 
  • Vücudun kan dolaşımını hızlandırır. 
  • Yağ yakımına yardımcıdır. 
  • Sırt ve bel ağrılarının hafifletilmesini sağlar. 
  • Kemik yapısını güçlendirir. 
  • Eklemlere daha az yük bindiği için ağrısızdır. 
  • Kalorilerin yakımını sağlar.

Aletli pilates Kadıköy ilçesinde belirtildiği üzere öncelikle kişiye özel programlar hazırlar. Başlangıçta duruş bozuklukları için de bir hayli faydasını göreceğiniz aletli pilatesin, kambur sorunu olanlarda da kısa sürede etkili olduğu unutulmamalıdır.

Vücuttaki tüm kas gruplarının çalışmasını sağlayan bu uygulama, daha güçlü bir karın – bel bölgesine sahip olmak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Özellikle de eklem ağrısı gibi problemleri olanlarda kısa sürede etki gösterdiğini söyleyebiliriz. Her zaman vücut dayanıklılığını da destekleyen reformer pilates, stüdyolarındaki son model aletlerle sunulmaya devam edilmektedir.

Reformer pilates Kadıköy, pilates çalışmalarının genel faydalarını bu şekilde sıralamaktadır. Günümüzdeki pek çok birey, egzersiz programlarından yararlanarak daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak ister. Oysa aletli pilates hem sağlıklı bir vücut hem de dirençli kasların oluşumunu destekler. Ek olarak doğru nefes alıp vermeyi de öğreneceğiniz bu uygulamayı, göbekte sarkıklık yaşanması halinde de tercih etmeniz doğru olacaktır.

Dart Training House hakkında daha detaylı bilgi almak için https://dartraininghouse.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

📆 27 Aralık 2019 Cuma 23:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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