Sporda ‘Yılın En İyileri’ne Boğaziçi’nden Ödül

Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, 9. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni’nde “Yılın En”lerini açıkladı. 23 Aralık Pazartesi gecesi Boğaziçi Albert LongHall’da gerçekleşen törende Yılın En İyi Takımı Anadolu Efes oldu. ShaneLarkin Yılın En İyi Basketbol Oyuncusu olurken, Yılın En İyi Voleybol Oyuncusu Eda Erdem Dündar, Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu Merih Demiral, Yılın En İyi Antrenörü ise Türkiye milli takımı ve Vakıfbank Spor Kulübü takımını çalıştıran GiovanniGuidetti olarak seçildi.

124 yıllık köklü tarihiyle Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu olan Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri‘nde yılın en iyileri açıklandı. Sporun pek çok alanında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından seçilen en iyilerin ödüllerini aldığı törende, spor camiasının ünlü isimleri de kampüste biraraya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri 2019 – Kazananlar:

– Yılın En İyi Takımı Anadolu Efes Spor Kulübü

– Yılın En İyi Basketbol Oyuncusu ShaneLarkin

– Yılın En İyi Voleybol Oyuncusu Eda Erdem Dündar

– Yılın En İyi Bireysel Sporcusu dünya şampiyonu milli jimnastikçi İbrahim Çolak

– Bil Plastik sponsorluğuyla Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu Merih Demiral

– Yılın En İyi Spor Yöneticisi Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu

– Yılın En İyi Spor Programı “90+”danAli Ece veNebil Evren

– Yılın En İyi Spor Yorumcusu Sokrates dergisinden Emre Özcan

– Yılın En İyi Antrenörü GiovanniGuidetti

– Yılın En İyi Çıkış Yapan Takımı Yeni Malatyaspor

– Yılın En İyi Spor Fotoğrafı Mahmut Cinci

SportsmanshipBrotherhood Özel Ödülleri

Oylamadan bağımsız olarak belirlenen “SportsmanshipBrotherhood (Sporcu Kardeşliği) Özel Ödülleri”nin bu yılki sahipleri ise dünya şampiyonu milli para okçu Bahattin Hekimoğlu, dünya şampiyonu rekortmen milli para atlet Havva Elmalı, ParalimpikOyunlar’a katılma hakkı kazanan ilk Türk kadın tenisçi ve şampiyon milli sporcu Büşra Ün, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonu milli sporcu Talha Ahmet Erdem ve dünya rekortmeni milli özel sporcu Ali Topaloğlu oldu. Son olarak AXA Sigorta SportsmanshipBrotherhood Ödülü’nün sahibi de namağlup Balkan ve Avrupa şampiyonu U16 Küçük Kızlar Milli Voleybol Takımıoldu.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Elçisi ödülü Guiness rekortmeni yaşayan en tecrübeli deniz kürekçisi Erden Eruç‘un, Erdoğan Dulda Yaşam Boyu Başarı Ödülü Necdet Turhan’ın, Özel Başarı Ödülü İrem Yaman’ın, Kale GrupFair Play Özel Ödülleri ise Avrupa şampiyonu dünya ikincisi Yasemin Adar ve Galatasaray altyapı futbolcusu BeknazAlmazbekov’un olurken;Spora Teşvik Özel Ödülü ise Yarının Sultanları projesi ile Guidetti ailesinin oldu.

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