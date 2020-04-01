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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Manşet, Toplum » İNDER: Düşük kredi faiz oranı, yılbaşı piyangosu gibi oldu
İNDER: Düşük kredi faiz oranı, yılbaşı piyangosu gibi oldu


İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Konutkredilerindeki faizin yüzde 0,79’a indirileceğinin açıklaması, konut üreticileri için yılbaşı piyangosu gibi oldu” dedi.

Durbakayım, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kamu bankalarının birinci el konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0,79’a indirileceğini açıklaması, üreticiler için yılbaşı piyangosu oldu.

 Faiz oranlarının konut satışları üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunu yılın ikinci yarısından sonra net şekilde gördük. Faizlerin yüzde 1’in altına inmesiyle birlikte konut satışları, aylık bazda 120 bin seviyesinin üzerine yükseldi. Ancak söz konusu faiz indiriminden en fazla ikinci el konut üreticileri faydalandı. Faiz indiriminin reel sektöre yansıması ve ekonominin çarklarına derinlemesine işlemesi için, birinci eldeki satışların bu avantajlı faizlerden daha çok faydalanması gerekiyordu. Sektörümüzün ihtiyaçlarını çok önceden algılayan Sayın Bakanımız, bu kez birinci el konut satışlara ivme kazandıracak bu önemli hamleyi yaptı. Bu konuda bakanımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Bu haberle birlikte yeni yıla daha şevkle gireceğiz. Bu indirimin etkisiyle mevsimsellik özelliğine sahip ocak ayı satışlarının değişeceğini ve ‘bekle-gör’ çizgisindeki müşteri tavrının “bu fırsat kaçmaz” şekline dönüşeceğini düşünüyorum.  Bu kapsamda 2020’deki aylık bazda satışların 120 bin seviyelerini çok rahat bir şekilde aşacağını söyleyebiliriz.

Diğer taraftan bir hafta sonra biteceği açıklanan tapu harç ve KDV indirimindeki teşviklerin devam ettirilmesi yönünde atılacak ikinci bir adım, sektördeki yeni projelerin başlaması için cesaret verecektir diye düşünüyorum. Geride bıraktığımız yılda ruhsatı alınan ancak beklemeye konulan projelerin de bu vesile ile masaya yatırılacağını öngörebiliriz.

📆 27 Aralık 2019 Cuma 22:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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