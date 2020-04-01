Eski Fenerbahçeli futbolcu şimdi bakın hangi amatör takımda?

Bir dönem Fenerbahçe’de formaya giyen Gökhan Emreciksin, Manisa Süper Amatör Lig’de mücadele eden Alaşehir Belediyespor’a transfer oldu.

İstanbul Siirtgücü Spor’da forma giyen ve bir dönem de Fenerbahçe’de top koşturan 36 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Emreciksin, Manisa Süper Amatör Lig takımlarından Alaşehir Belediyespor ile anlaştı.