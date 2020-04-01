Fenerbahçe, Ozan Tufan ile 3+1 yıllık mukavele imzaladı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan başarılı oyuncu Ozan Tufan yeni sözleşmeye imza attı.

Son dönemlerde başarılı bir performans sergileyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Fenerbahçe ile nikah tazeledi. Bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki Ozan Tufan ile önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıllık mukavele imzalandı.

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızın oyuncusu Ozan Tufan’ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır. 2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcu Ozan Tufan’a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.