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Kadıköy Gazetesi » Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Teknoloji, Toplum » Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili görücüye çıktı
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili görücüye çıktı


Türkiye’nin ilk Otomobilinin ön gösterim aracının tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de yapıldı.

Yerli otomobilin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye’nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Bu otomobil yerli ve millidir. Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum” dedi. Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik’te TSK arazisi üzerinde kurulacağını da açıkladı.

30 dakikanın altında hızlı şarj imkanı veren otomobil, 300 km ve 500 km menzil opsiyonlarına sahip.

Uzun ömürlü batarya paketi

Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

Sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek

Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.

Trafik sıkıştığı zaman…

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Holografik Asistan teknolojisi

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

Bakan Varank: “Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla Türkiye’nin otomobilidir”

📆 27 Aralık 2019 Cuma 21:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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