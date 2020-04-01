Türkez, “Bor madeninden Alzheimer ve Parkinson tedavisi için yerli ilaç üretildi”

Dünya Bor rezervinin yüzde 70’inden fazlasına sahip olan Türkiye’de bor kullanılarak alzheimer ve parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanılacak ilaç geliştirildi.

TÜSEB GENEL SEKRETERİ ERZURUMLU BİLİM İNSANI PROF. DR. HASAN TÜRKEZ, ÜLKEMİZDE BORLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIN SON ZAMANLARDA ARTTIĞINA DİKKAT ÇEKEREK, “BUNUN SEBEBİ ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜN KURULMASI, ÜLKEMİZDE BOR PROJELERİ DESTEKLENDİ. TÜRKİYE’DE ARTIK ‘BEN BOR ÇALIŞIYORUM AR-GE DESTEĞİM YOK’ DİYEN HİÇBİR ARAŞTIRMACI KALMADI. HÜKÜMETİMİZ BUNUN FARKINDA, BİZE DÜŞEN ŞEY, ÜLKE İÇİN KATMA DEĞER SAĞLAYACAK KONULARI PROJELENDİRİP İLGİLİ KURUMLARA SUNMAK. BİZİM KISA ZAMAN SONRA REZERVLERİMİZ GİBİ BİLİMİNDE DE SÖZ SAHİBİ OLACAĞIMIZ GÜNLERİ BEKLİYORUZ” DEDİ. (İHA/İSTANBUL-İHA) Dünya Bor rezervinin yüzde 70’inden fazlasına sahip olan Türkiye’de bor kullanılarak alzheimer ve parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanılacak ilaç geliştirildi.

TÜSEB Genel Sekreteri Erzurumlu bilim insanı Prof. Dr. Hasan Türkez, ülkemizde borla ilgili çalışmaların son zamanlarda arttığına dikkat çekerek, “Bunun sebebi Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün kurulması, ülkemizde bor projeleri desteklendi. Türkiye’de artık ‘Ben bor çalışıyorum AR-GE desteğim yok’ diyen hiçbir araştırmacı kalmadı. Hükümetimiz bunun farkında, bize düşen şey, ülke için katma değer sağlayacak konuları projelendirip ilgili kurumlara sunmak. Bizim kısa zaman sonra rezervlerimiz gibi biliminde de söz sahibi olacağımız günleri bekliyoruz” dedi.

Dünyanın sayılı bilim adamları arasında gösterilen Prof. Dr. Türkez, borun insanlar üzerindeki etkilerini de anlatarak, antioksidan sistemini destekleyen borun deney hayvanlarında da bilişsel fonksiyonları ileri düzeyde geliştirdiğini belirtti. Uluslararası bir ekiple yaklaşık 6 yıldır üzerinde durduğu araştırmalar sonucunda, alzheimer ve parkinson hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilecek olan, bor içeren farmakolojik formilasyonları hazırladıklarını ve uluslar arası patentlerini aldıklarını söyledi.

Türkez, insanlarda alınacak netice sonrası bor ile üretilecek ilaçların eczanelerde yer alacağını belirtti. Türkez, bilimsel altyapı oluştuktan sonra, kandaki bor miktarının hastanelerde tahlille öğrenilebildiği teknolojiye ulaşılacağını ve kandaki bor miktarının eksik olduğu görüldüğünde ise doktorların reçeteye bor yazabileceğini açıkladı.