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Ahmet Şimşek Koleji
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Şiddetli lodos, Kadıköy – Maltepe arası sahili kırmızı renkli yosunlarla kapladı


Şiddetli lodosun etkisiyle Maltepe – Kadıköy arasında kalan  Caddebostan sahil kesimi kızıl renge büründü. Kırmızı yosunlar lodos sebebiyle sahile vurup kayalıkların üzerini kapladı.

Görenler hayretler içinde bakıyor. Caddebostan Sahili’nden Maltepe sahiline kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Son günlerde yaşanan şiddetli lodos sebebiyle kırmızı renkli yosunların sahil kesiminde birikip kayalıkların üzerini kapladığı görüldü. Kırmızı yosunların kapladığı sahil kesimi kızıla bürünerek ilginç görüntülere sahne oldu.

Kızıla bürünen Caddebostan Sahili drone ile görüntülendi.

Caddebostan Sahili kızıla büründü – Tıkla İzle

Galeri
📆 25 Aralık 2019 Çarşamba 21:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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