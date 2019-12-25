Şiddetli lodos, Kadıköy – Maltepe arası sahili kırmızı renkli yosunlarla kapladı

Şiddetli lodosun etkisiyle Maltepe – Kadıköy arasında kalan Caddebostan sahil kesimi kızıl renge büründü. Kırmızı yosunlar lodos sebebiyle sahile vurup kayalıkların üzerini kapladı.
Görenler hayretler içinde bakıyor. Caddebostan Sahili’nden Maltepe sahiline kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Son günlerde yaşanan şiddetli lodos sebebiyle kırmızı renkli yosunların sahil kesiminde birikip kayalıkların üzerini kapladığı görüldü. Kırmızı yosunların kapladığı sahil kesimi kızıla bürünerek ilginç görüntülere sahne oldu.
Kızıla bürünen Caddebostan Sahili drone ile görüntülendi.
Caddebostan Sahili kızıla büründü – Tıkla İzle
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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