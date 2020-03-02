Araç çekilmesi işkencesi son buldu, çekilmeyecek ceza kesilecek!

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile park yasağı kuralını ihlal etmiş ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği halde otoparklara çekildiği; çekilme esnasında ve otoparklarda muhafazasında, mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun çeşitli mağduriyetlere yol açtığı uyarısında bulundu.

Bakanlık, ayrıca belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 m mesafede park eden araçlar çekileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığına, Bakan Süleyman Soylu imzalı “Park Yasağı Uygulaması ve Araçların Çekilmesi” konulu bir genelge gönderdi. Genelgede, trafikte araç ve sürücü sayısının artmasıyla birlikte uygun park ve duraklama alanlarının belirlenmesi ve belirlenen kurallara uyulması trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

İl sınırları içerisinde hangi alanların park yeri olacağı, yol üzerinde park disiplininin bozulması veya işgal edilmesi durumunda uygulanacak cezai müeyyideler ve araçların kaldırılması esas ve usullerine ilişkin hususlar mevzuat ile düzenlendiği hatırlatılarak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 59, 60, 61 ve 62 inci maddeleri ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin duraklama ve park etmenin yasaklandığı haller ve yerler belirtildiğine dikkat çekildi.

İllere gönderilen Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin maddelerinde ise park etme yasaklarına uymayan araçların hangilerinin kaldırılacağı, araçların kaldırılması esas ve usulleri, tarafların sorumlulukları ile otoparkların belirlenmesi ve araç çekme işlemlerindeki masrafların tespitine ilişkin hususlar açıklandığına da yer verildi.



Mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı görüldü

Bakanlığın 81 İle gönderdiği genelgede, uygulamada, park yasağı kuralını ihlal etmiş ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği veya mevzuatta yer alan şartlar oluşmadığı halde otoparklara çekildiği; çekilme esnasında ve otoparklarda muhafazasında, otoparklar ve çekicilerin belirlenmesinde mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun ise çeşitli mağduriyetlere yol açtığı uyarısında bulundu.

Bu kapsamda, trafikten sorumlu kuruluşlar ve görevlilerce standart bir anlayışla ve Kanunun amacına uygun hareket edilmesi, araç sahipleri ve sürücülerin yanı sıra trafikte bulunan tüm yol kullanıcılarının haklarının istisnasız korunması, yaşanabilecek keyfi uygulamaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi konusunda belirlenen hususlara dikkat edilmesini istedi.

O hususlara göre; belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 m mesafede, Yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 m mesafede, usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 metre mesafede, engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecek.

Araç çekilmesi trafik görevlilerinin refakatinde olacak

Çekme işlemi sırasında; aracın ihlalinden dolayı tescil plakasına gerekli cezai işlem uygulanacak. Aracın çekilmesine bizzat trafik görevlilerince karar verilecek ve refakatinde gerçekleştirilecek. Aracın plakası ve ihlal durumunu gösterecek şekilde görüntü kaydı kamera veya fotoğraf ile alınacak ve bu kayıtların uygun ortamlarda muhafazası sağlanacak. Aracın çekiciye yüklenmesi esnasında çekilen aracın ve çevrenin güvenliğine dikkat edilecek. Araç çekiciye yüklendiği veya götürüldüğü sırada sahibinin veya sürücüsünün gelmesi durumunda trafik idari para cezası karar tutanağı kendisine tebliğ edilecek, varsa yapılan masrafların UKOME veya İl Trafik Komisyonları tarafından güncel belirlenen tarifeler üzerinden makbuz karşılığında ödenmesi halinde araç sahibine sürücüsüne teslim edilecek.