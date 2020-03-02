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Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Kadıköy’de 3-1 mağlup etti


Süper Lig’in 16. haftasında, iki ezeli rakip Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’ı 3 – 1 mağlup etti.

Süper Lig’in 16. haftasında, 2019’un son derbisinde Fenerbahçe Kadıköy’de Beşiktaş’ı, Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç’in golleriyle  3 – 1 mağlup etti. Siyah Beyazlıların tek golünü ise Atiba kaydetti.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Max Kruse, Vedat Muriqi
Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Murat Sağlam, Zanka, Adil Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Enzo Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Caner Erkin, Diaby, Burak Yılmaz
Yedekler: Utku, Ersin, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, N’Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Max Kruse (dk. 23 pen.), Ozan Tufan (dk. 32) (Fenerbahçe), Atiba (dk. 45+5) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Deniz Türüç (Fenerbahçe), Lens, Caner (Beşiktaş)

📆 22 Aralık 2019 Pazar 21:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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