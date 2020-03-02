Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Kadıköy’de 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Kadıköy’de 3-1 mağlup etti

Süper Lig’in 16. haftasında, iki ezeli rakip Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’ı 3 – 1 mağlup etti.

Süper Lig’in 16. haftasında, 2019’un son derbisinde Fenerbahçe Kadıköy’de Beşiktaş’ı, Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç’in golleriyle 3 – 1 mağlup etti. Siyah Beyazlıların tek golünü ise Atiba kaydetti.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Max Kruse, Vedat Muriqi

Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Murat Sağlam, Zanka, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Enzo Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Caner Erkin, Diaby, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Ersin, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, N’Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Max Kruse (dk. 23 pen.), Ozan Tufan (dk. 32) (Fenerbahçe), Atiba (dk. 45+5) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Deniz Türüç (Fenerbahçe), Lens, Caner (Beşiktaş)