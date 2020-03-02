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Araç sahiplerinin korkulu rüyası sona erdi, araçları çekmeyecek


Araç sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen araç çekicileri hakkında İstanbul Valiliği tarafından sürpriz bir karar alınarak bu işlemlerin durdurulduğunu duyurdu. Araçlar artık bu vakıf tarafından çekilmeyecek.

İstanbul Valiliği, araçları çeken İstanbul Trafik Vakfı tarafından gerçekleştirilmekte olan, araç çekme, taşıma, kurtarma işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul’da araç çekilmesi faaliyetleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Trafik Vakfı‘nın araç çekme faaliyeti durduruldu.

İstanbul Valiliği’nin açıklaması şu şekilde:

“1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi.

05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir”

İstanbul Valiliği tarafından yapılan bu açıklama sonrasında, bu tarihten sonra araç çekme işlemlerinin nasıl ve hangi birim tarafından yapılıp yapılmayacağı hakkında ise net bir bilgi paylaşılmadı.

📆 21 Aralık 2019 Cumartesi 12:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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