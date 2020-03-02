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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden Yeni Yıl Konseri


İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2019’u Yeni Yıl Konseri ile uğurlamaya hazırlanıyor.

Yeni Yıl Konserleri; 30 Aralık 2019’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve 3-4 Ocak 2020’de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde seslendirilecek.

Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss’un, ünlü “DieFledermaus (Yarasa)” operetinden aryalar ile Johann Strauss, GioacchinoRossini, Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Franz Lehár, ArturoMárquez, LeonardBernstein’inseçkin  bestelerinden aryalar, valsler ve polkalar programda yer buluyor…

Şef Murat Kodallı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası yönetiminde solistler Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül, ÖzgecanGençer, Hale Soner, Ufuk Toker sahnede olacaklar.

            Şahin Dedemen şefliğindeki, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu ise konsere, “Mutlu Bir Yılın Özlemi, Hoş Geldin Yeni Yıl, WeWishYou a MerryChristmas ve JingleBells” şarkılarıyla renk katıyor olacak.

📆 20 Aralık 2019 Cuma 21:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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