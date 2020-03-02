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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Fantezi Gecelik Modelleri
Fantezi Gecelik Modelleri


Bayanlar estetik görünmeye önem verdikleri için uyku halinde de bu sürecin devam etmesini istemektedirler. Kendilerini yansıtan ürünleri seçmeye çalışan bayanların en çok gözüne çarpan ürünü gecelik olmuştur. Kendilerini rahat, göz alıcı ve iyi hissettikleri gecelikleri almayaönem vermektedirler. Eşlerine daha özenli daha güzel görünmek için göz alıcı bir gecelik giymek mükemmel bir fırsattır.

Gecelik satın almak isteyen kadınlar geceliğin modeline, rengine ve yapımında kullanılan kumaşına bakmaktadır. Özellikle saten ve ipek gecelik modelleri en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

Fantezi Gecelik Modelleri

Daha seksi görünmek isteyen bayanlar eşlerinin tercihlerine göre gecelik seçimine dikkat etmektedirler. Bayanlar eşlerinin tercihlerine göre diz altı veya diz üstü gecelik tercihlerinde bulunabilirler.

Fantezi gecelik modellerinde öne çıkan modeller bulunmaktadır. Bunlar dantelli gecelik modelleri ve deri gecelik modeli olarak öne çıkmaktadır. Fantastik kurguların hayata geçmesinde bu tür gecelik seçimleri oldukça önemlidir. farklı amaçlara hitap eden ve sizin tarzınızı yansıtan gecelik modellerini incelemek için https://www.dagi.com.tr/kadin-gecelik-modelleri sayfası sizleri bekliyor.

📆 20 Aralık 2019 Cuma 21:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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