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Erkek Sweatshirt Şıklığı ve Rahatlığını Siz de Yakalayın


Erkekler spor kıyafetleri arasında en çok kullanılanlar arasında yer alan erkek sweatshirt modelleri bu ürünleri kullananlar için oldukça rahat bir kullanım imkanı sunmaktadır. Üst kıyafet seçenekleri arasında erkeklerin günlük yaşamda kendilerini daha rahat hissetmek için tercih ettikleri sweatshirt modelleri aynı zamanda erkeklerin spor yaparken de tercih ettikleri kıyafet modelleridir.

Uzun kollu olması sebebiyle özellikle soğuk havalarda çok kullanılan sweatshirtler erkek ve kadınlar için ayrı ayrı tasarlanmıştır. Lescon tarafından tasarlanmış olan bu modellerde kapüşonlu ve kapüşonsuz olmak üzere farklı modellere rastlayabilirsiniz. Ayrıca bu ürünlerde kullanılan hammadde spor yaparken terlemeden ve çok rahat bir şekilde spor yapma imkanı da tanımaktadır

Erkek Sweatshirt Modelleri

Erkekler spor yaparken eşofmanın yanında artık sweatshirt kullanmaktadır. Bu modellerin spor yaparken tercih edilmesinin sebepleri arasında bu kıyafetlerin rahatlık sunması ve şık olması gösterilmektedir. Erkek sweatshirt modelleri farklı kesimleri ve özel modelleri ile Lescon tarafından erkeklerin kullanımına sunulmaktadır.  Lescon markasının sweatshirt modelleri fermuarlı, fermuarsız, kapüşonlu, kapüşonsuz, cepli, cepsiz gibi pek çok farklı modeli bulunmaktadır.

Erkek sweatshirt modellerini incelemek ve satın almak isteyenler için Lescon tarafından sunulan ürünleri imcelemek isterseniz https://www.lescon.com.tr/erkek-sweatshirt/ sayfası sizleri bekliyor. Bu sitede inceleyeceğiniz sweatshirt modelleri arasından kendinize uygun olan modelleri beğenip satın almanız mümkün olmaktadır. Bu ürünler sitede sizleri bekliyor.

📆 20 Aralık 2019 Cuma 21:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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