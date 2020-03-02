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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Teknoloji » Akıllı Saat Fiyatları Nasıl?
Akıllı Saat Fiyatları Nasıl?


Her yaş grubuna hitap eden ve özellikle gençlerin tercihleri arasında yer alan akıllı saat fiyatları hakkında bilgi almak için siteden yardım alabilirsiniz. Her geçen gün gelişen teknoloji ile pek çok kişinin kullanmaya başladığı akıllı saatlerin çok farklı modelleri ve çeşitleri sitede bulunmaktadır.

Uygun Akıllı Saat Fiyatları

Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ile çok farklı alanlarda teknolojik cihazlar üretilmektedir. Bu cihazların başında yer alan akıllı saat fiyatları sitede çok daha uygun olurken tüm modellere ait fiyat bilgilerine ulaşmak mümkün olmaktadır. Çok sayıda renk seçeneklerinin yanı sıra her yaş grubu için özel tasarlanmış saat modelleri ile herkes çok daha şık olacaktır.

Akıllı Saat Fiyatlarında Ucuzluk

Son günlerin en popüler ürünleri arasında yer alan ve çok sayıda kullanıcısı olan akıllı saat fiyatları herkes tarafından merak edilmektedir. Bu neden ile https://www.upwatch.com/smart adresinden siteyi ziyaret etmeniz durumunda fiyatlar hakkında bilgi alabilir ve tüm sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Ayrıca tüm modelleri de inceleme şansını yakalayabilirsiniz.

📆 20 Aralık 2019 Cuma 21:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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