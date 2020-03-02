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Ahmet Şimşek Koleji
Pano


Pano ve anahtar tutacakları birçok sektör için gerekli olan ürün çeşitleri arasındadır. Çok sık tercih edilen emlak ve apartman sektöründe kullanılan bu ürünler kullanım kolaylığı sayesinde mantar ve duvar panosu olarak kullanılmaktadır. Güven içinde alışveriş yapabileceğiniz ve sorunsuz olarak ürünlerinizi teslim alacağınız pano çeşitleriyle her zaman sizi memnun edecek çözümler bulabilirsiniz. Kullanım açısından sorunsuz bir süreç söz konusu olduğunda pano alışverişlerinizi ve diğer ofis giderlerinizi kısa sürede temin edebilirsiniz. Şık ve kaliteli çözümler bulmak istediğinizde tüm ihtiyaçlarınızı online olarak karşılamanız mümkün olacaktır.

Mantar Pano Modelleri

Mantar pano modelleri ve diğer ürün çeşitlerini kullanacağınız alternatiflerle hiçbir şeyi unutmayacaksınız. Her zaman memnun kalacağınız bir alışveriş deneyimi elde etmek istediğinizde firmamızdan yardım isteyebilirsiniz. Güven içinde satın alacağınız çok sayıda ürün için ilgili kategorilerden inceleme yapabilirsiniz. Son derece indirimli ürünlerin bulunduğu mantar pano modelleri, https://www.kayakirtasiye.com.tr/tahta-panolar-ve-teshir-urunleri üzerinden satın alınabilir. Online alışverişle en iyi çözümleri bulmak istediğinizde firmamızdan yardım isteyebilirsiniz.

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📆 20 Aralık 2019 Cuma 21:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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