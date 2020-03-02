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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Kadın Tişört Modelleri
Kadın Tişört Modelleri


Kadınlar için tişörtler vazgeçilmezdir. Gömleklerin içine, ceketlerin içine ya da başka kombinler ile de kullanılabilen tişörtler çok kullanışlıdır. Kadın tişört modelleri yazı baskılı, pullu, desenli, taşlı, resimli gibi modellerden oluşmaktadır. Bol ve dar olarak da ayrılır. Salaş tişörtler dar alt giyimlerle giyilebilir. Dar tişörtler ise daha bol alt giyimlerle kullanılır. Tişörtlerin kullanım alanları çok geniş olmakla birlikte spor kombinlerde daha fazla kullanıldığı da bir gerçektir. Özelikle yaz ayı kombinlerinde tişört olmazsa olmazdır. Bu sebeple herkesin dolabında yaz aylarının kurtarıcısı birçok tişört bulunmaktadır.

Kadın Tişört Modelleri Hakkında

Tişörtler bizler için önemli bir giyim ürünüdür. Sağlığımız açısından da önemlidir. Teri hapseden tişörtler daha çok tercih edilir. Pamuklu olanlar da naylon olanlara göre daha çok tercih edilir. Pamuklu olanlar sağlık açısından da görünüm açısından da daha kalitelidir. Tişörtler model açısından da çeşitlidir. Sizlerin zevkine göre kadın tişört tasarımları bulunur. Bu farklı ve özel tasarımlardan kendinize uygun olanı seçmek için https://www.cappmoda.com/tisort-modelleri sayfasınız ziyaret etmeniz tavsiye edilmektedir.

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📆 20 Aralık 2019 Cuma 20:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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