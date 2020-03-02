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İstanbul’da araçları çalan -vur-kaç çetesi- adliyeye sevk edildi


İstanbul’un çeşitli yerlerinde trafikte seyir halinde ilerleyen araçların arkasına çarparak kaza süsü verip ardından arabaları çalan 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi.

İstanbul’un çeşitli yerlerinde trafikte seyir halinde ilerleyen araçların arkasına çarparak kaza süsü verip ardından arabaları çalan 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişinin 2’sinin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaşanan gasp ve kapkaç olaylarına karışan şahıslara operasyon düzenlendi. Yaşı 18’den küçük T.Y., S.D., Y.Ç. ve S.K. yönelik operasyonda çete üyelerine ait 2 adet “tabanca”, 1 adet “tüfek”, 1 adet “çalıntı araç” ele geçirildi. Yaşı küçük şahısların yapılan sorgulamasında; 3 adet yağma, 4 adet oto hırsızlığı, 2 adet kapkaç, 1 adet gasp, 1 adet evden hırsızlık, 4 adet açıktan hırsızlık konusunun failleri oldukları tespit edildi. Daha önceki suçlarından, T.Y.’nin 9 yıl, S.D.’nin ise 4 yıl hükümlü oldukları öğrenildi. Çete üyelerinin Esenyurt Çocuk Bür Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk işlemleri gerçekleşti.

📆 20 Aralık 2019 Cuma 00:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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