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Büyükada’da bulunan 80’e yakın atta RUAM hastalığına rastlandı


Büyükada’da yapılan test çalışmaları sonucunda 81 atta ’Ruam hastalığı’ tespit edilmişti.

Büyükada’da yapılan test çalışmaları sonucunda 81 atta ‘Ruam hastalığı’ tespit edilmişti. Hatalık taşıyan atlar itlaf edilerek dev çukurlara gömüldü. Atların kireçlenerek gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi.

Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada,sağlık taramalarında Büyükada’da bulunan 81 atta Ruam hastalığı tespit edildiği açıklanmıştı. Ruam hastalığı taşıyan atlar yetkililerce itlaf edildi. Atlar, Büyükada’da ormanlık alanda geçtiğimiz günlerde kazılan ve merak uyandıran iki dev çukura gömüldü. Ruam hastalığı tespit edilen atlar kireçlenerek gömüldü.

İtlaf edilen atların kireçlenerek gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi.

📆 19 Aralık 2019 Perşembe 23:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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