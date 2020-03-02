Tepe Nautilus Yeni Yıla Simge ile Giriyor!

Tepe Nautilus, yeni yılı pop müziğinin başarılı ismi Simge ile kutluyor. 21 Aralık Cumartesi gerçekleşecek konserde Simge, en sevilen parçalarını Tepe Nautilus ziyaretçileri ile birlikte söyleyecek.

İstanbul’un tam kalbinde gerçekleştirdiği etkinliklerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Tepe Nautilus, yeni yılı coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. Sesi ve müziğiyle herkesi heyecanlandıran Simge, en sevilen parçalarını Tepe Nautilus ziyaretçileri ile birlikte söyleyecek. Konserin ardından 3 şanslı kişi Simge ile tanışma fırsatı bulacak.

Tepe Nautilus, 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleşecek Simge konserine herkesi davet ediyor.

Etkinlik Tarihi: 21 Aralık Cumartesi

Etkinlik Saati: 19.00

Etkinlik Yeri: Tepe Nautilus 1. Kat Etkinlik Alanı

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