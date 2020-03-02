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Tepe Nautilus Yeni Yıla Simge ile Giriyor!


Tepe Nautilus, yeni yılı pop müziğinin başarılı ismi Simge ile kutluyor. 21 Aralık Cumartesi gerçekleşecek konserde Simge, en sevilen parçalarını Tepe Nautilus ziyaretçileri ile birlikte söyleyecek.

İstanbul’un tam kalbinde gerçekleştirdiği etkinliklerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Tepe Nautilus, yeni yılı coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. Sesi ve müziğiyle herkesi heyecanlandıran Simge, en sevilen parçalarını Tepe Nautilus ziyaretçileri ile birlikte söyleyecek. Konserin ardından 3 şanslı kişi Simge ile tanışma fırsatı bulacak.

Tepe Nautilus, 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleşecek Simge konserine herkesi davet ediyor.

Etkinlik Tarihi: 21 Aralık Cumartesi
Etkinlik Saati: 19.00
Etkinlik Yeri: Tepe Nautilus 1. Kat Etkinlik Alanı

Galeri
📆 18 Aralık 2019 Çarşamba 23:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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