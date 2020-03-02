Tepe Nautilus Yeni Yıla Simge ile Giriyor!

Tepe Nautilus, yeni yılı pop müziğinin başarılı ismi Simge ile kutluyor. 21 Aralık Cumartesi gerçekleşecek konserde Simge, en sevilen parçalarını Tepe Nautilus ziyaretçileri ile birlikte söyleyecek.
İstanbul’un tam kalbinde gerçekleştirdiği etkinliklerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Tepe Nautilus, yeni yılı coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. Sesi ve müziğiyle herkesi heyecanlandıran Simge, en sevilen parçalarını Tepe Nautilus ziyaretçileri ile birlikte söyleyecek. Konserin ardından 3 şanslı kişi Simge ile tanışma fırsatı bulacak.
Tepe Nautilus, 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleşecek Simge konserine herkesi davet ediyor.
Etkinlik
Tarihi: 21 Aralık Cumartesi
Etkinlik Saati: 19.00
Etkinlik Yeri: Tepe Nautilus 1. Kat Etkinlik Alanı
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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