VERİMDER uyarıyor: Sahte Enerji Kimlik Belgelerine Dikkat

ENERJİ KİMLİK BELGESİ OLMAYAN EVİNİ SATAMAYACAK

Türkiye’de mesken olarak kullanılan tüm binaları ilgilendiren Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu kapsamında geri sayım başladı.Yapılan kanun değişikliği sonucu, 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile enerji kimlik belgesi olmayan yapılarda alım satım işlemleri yapılamayacak.

“Dünyamızda sınırlı olan enerji kaynaklarını, gelecek nesillere aktarabilmek için enerjiyi verimli kullanmayı ve enerji tasarrufu algısını tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefleyen Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği – VERİMDER, mülk sahiplerini1 Ocak 2020’ye kadar, Enerji Kimlik Belgesi’ni almaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Binaların enerji verimliliğini gösteren enerji kimlik belgesini almak için geri sayım başladı. Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini sağlamak için çıkarılan kanunla birlikte Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2011’de zorunlu hale geldi. Enerji Kimlik Belgesi olmadan konut alım ve satım işlemlerinin gerçekleşmeyeceği yeni dönemde, mülk sahiplerinin en geç 1 Ocak 2020’ye kadar enerji kimlik belgelerini almaları gerekiyor.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği VERİMDER,düzenlemenin yürürlüğe girmesine sayılı günler kala enerji kimlik belgesi taleplerinde patlama yaşanacağını belirtirken, sahte enerji kimlik belgelerine karşı tüketicileri uyardı.

SAHTE EKB’YE DİKKAT!

2020 yılında ev alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde zorunlu hale gelecek Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’nin sahtelerinin de piyasada yaygın olarak yer aldığını söyleyerek kamuoyunu uyaran Emre Alkin, sözlerine şunları ekledi:“Enerji Kimlik Belgesi(EKB), asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, ısıtma ve/veya soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, var ise kojenarasyon, var ise fotovoltaik sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Enerji Kimlik Belgesi (EKB), bazı kurum ve kişiler tarafından sahte olarak hazırlanarak tüketiciler ile buluşturuluyor. Bakanlığın yapacağı denetimler neticesinde gerçeğe aykırı ya da kötü niyetle belge düzenlendiğinin tespiti halinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) iptal ediliyor. Bu belgeyi düzenleyen kurum ve kuruluşlara ise hapis cezasına varan cezalar verilebilir.”

ENERJİ KİMLİK BELGENİZİN

SINIFINA DİKKAT EDİN!

Piyasadaki sahte kimlik belgelerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Alkin“1 Ocak 2020 tarihi itibariyle binalarda zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi(EKB), enerji verimliliği ve ısı tasarrufunun ölçümlenmesi açısından çok büyük öneme sahip. Yeni ev alırken ya da kiralarken evin konumu ve iç tasarımı kadar Enerji Kimlik Belgesi(EKB)’ne sahip olması da önemli. Piyasada pek çok sahte Enerji Kimlik Belgesi(EKB) ile karşılaşılıyor. VERİMDER olarak yaptığımız araştırmalarda düşük sınıf enerji kimlik belgesi alması gereken binaların, yüksek sınıf enerji kimlik belgesi aldığına rastladık. Sahte Enerji Kimlik Belgesi ile D sınıfına sahip olması gereken bir binayı B sınıfı gibi gösterebiliyorlar. Enerji sınıflarında yapılan sahteciliğe dikkat edilmesi gerekiyor.Bu nedenle mutlaka evinizin Enerji Kimlik Belgesi(EKB)’ni sorgulayın. Sahte olmayan Enerji Kimlik Belgesi’nde ise evin en verimli ve yüksek sınıfta olmasına dikkat edin. Eviniz sıcak bir yuva olurken, bütçe dostu da olsun”dedi.

Enerji Kimlik Belgesi

Nedir?

Konut alım satımında zorunlu hale gelen kısa adı EKB olarak bilinen Enerji Kimlik Belgesi, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

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