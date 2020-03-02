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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » İT İLE ALAMETE, KURT İLE KIYAMETE…
Ahmet Berhan Yılmaz
İT İLE ALAMETE, KURT İLE KIYAMETE…


Anlamak, anlamaya çalışmak çok zor iş kardeşim,

Doğruları söylemek,

Gerçekleri görmek, göstermek de öyle,

Gayret ister, emek ister, vicdan ister,

Hepsinden önce insanlık ister,

Dürüst olacaksın, samimi olacaksın,

Okuyacaksın, öğreneceksin,

Bir tane yüzün olacak her yerde aynı yüzü kullanacaksın,

Beklentin olmayacak dünyaya dair,

Makam, mevki, para, güç,

İnsanlardan beklemeyeceksin, emek vereceksin,

Kim uğraşır bu kadar zor işle,

Zaman kaybı, güç kaybı, para kaybı,

Üstüne de bir sürü mücadele ve yorgunluk,

Ama yanlış anlamak veya kasten anlamamak,

Çıkarlarına uymayınca anlamamış gibi davranmak öyle mi?

Biraz cahillik, kötü niyet, bencillik yeterli.

Artık dünya senin,

Kim tutar seni,

Biat ettiklerin ve çıkarların için her şeye hakkın var,

Yalana, dolana, iftiraya,

Fitne, fesat çıkarmaya, gıybete,

Ötekileştirmeye, aşağılamaya, kibre,

Nasıl olsa ölmeyeceksin,

Uğruna her türlü fenalığı yaptıkların da ölmeyecek.

Sizler hesaba da çekilmeyeceksiniz,

Ne haksızlıklarınız, ne yalanlarınız, ne iftiralarınız ne de yediğiniz kul hakları sorulmayacak,

Öyle ya sizler “it ile alamete, kurt ile kıyamete” kalacaksınız…

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 16 Aralık 2019 Pazartesi 15:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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