İT İLE ALAMETE, KURT İLE KIYAMETE…

Anlamak, anlamaya çalışmak çok zor iş kardeşim,

Doğruları söylemek,

Gerçekleri görmek, göstermek de öyle,

Gayret ister, emek ister, vicdan ister,

Hepsinden önce insanlık ister,

Dürüst olacaksın, samimi olacaksın,

Okuyacaksın, öğreneceksin,

Bir tane yüzün olacak her yerde aynı yüzü kullanacaksın,

Beklentin olmayacak dünyaya dair,

Makam, mevki, para, güç,

İnsanlardan beklemeyeceksin, emek vereceksin,

Kim uğraşır bu kadar zor işle,

Zaman kaybı, güç kaybı, para kaybı,

Üstüne de bir sürü mücadele ve yorgunluk,

Ama yanlış anlamak veya kasten anlamamak,

Çıkarlarına uymayınca anlamamış gibi davranmak öyle mi?

Biraz cahillik, kötü niyet, bencillik yeterli.

Artık dünya senin,

Kim tutar seni,

Biat ettiklerin ve çıkarların için her şeye hakkın var,

Yalana, dolana, iftiraya,

Fitne, fesat çıkarmaya, gıybete,

Ötekileştirmeye, aşağılamaya, kibre,

Nasıl olsa ölmeyeceksin,

Uğruna her türlü fenalığı yaptıkların da ölmeyecek.

Sizler hesaba da çekilmeyeceksiniz,

Ne haksızlıklarınız, ne yalanlarınız, ne iftiralarınız ne de yediğiniz kul hakları sorulmayacak,

Öyle ya sizler “it ile alamete, kurt ile kıyamete” kalacaksınız…

AHMET BERHAN YILMAZ