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Ataşehir’de siparişi gelmeyen bir kişi silahla marketi basıp genci yaraladı


Ataşehir’de siparişi gelmeyen bir kişinin silahla marketi basarak işitme engelli genci yaraladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ataşehir’de siparişi gelmeyen bir kişinin silahla marketi basarak işitme engelli genci yaraladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de meydana geldi. Siparişi gelmeyen bir kişi elinde silahla marketi bastı. Bu sırada markette bulunan işitme engelli gence kızan şahıs, genci bacağından silahla vurdu. Ardından şahıs kaçarken, dehşet anları ise kameralara yansıdı.

📆 15 Aralık 2019 Pazar 19:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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