Ataşehir’de siparişi gelmeyen bir kişi silahla marketi basıp genci yaraladı

Ataşehir’de siparişi gelmeyen bir kişi silahla marketi basıp genci yaraladı

Ataşehir’de siparişi gelmeyen bir kişinin silahla marketi basarak işitme engelli genci yaraladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ataşehir’de siparişi gelmeyen bir kişinin silahla marketi basarak işitme engelli genci yaraladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.



Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de meydana geldi. Siparişi gelmeyen bir kişi elinde silahla marketi bastı. Bu sırada markette bulunan işitme engelli gence kızan şahıs, genci bacağından silahla vurdu. Ardından şahıs kaçarken, dehşet anları ise kameralara yansıdı.