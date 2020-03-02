Fenerbahçe, Sivasspor’a 3-1 yenildi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor’la deplasmanda karşılaştı. Zirveyi yakın ilgilendiren maçta ev sahibi ekip Sivasspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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12. dakikada ceza sahası içerisine giren Fernando’nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rodrigues’in sert şutunda köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi.
32. dakikada Mert Hakan’ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Fernando, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Ozan Tufan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Max Kruse’nin sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
47. dakikada Mert topu kale ağzına ortaladı ancak müsait durumdaki Yatabare pozisyonu değerlendiremedi.
59. dakikada Ziya’nın pasında ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
77. dakikada Erdoğan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, topa hakim olan serdar topu kaleye göndermek istese de top kornere çıktı.
85. dakikada Ozan’ın ceza sahasının içerisine kadar sürdüğü topu Deniz ağlarla buluşturdu. 2-1
90+5. dakikada Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt’a arkadan yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İtiraz eden Ozan’da ikinci sarı kartı görüp oyun dışı kaldı.
90+7. dakikada Yatabare’nin ceza sahası içerisine ortaladığı topu Ziya ağlarla buluşturdu. 3-1
Stat: 4 Eyül
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
D.G. Sivasspor: Samassa, Goiano, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert (Cofie dk. 90 ?), Ziya, Fernando (Erdoğan dk. 74), Emre (Kone dk. 90 ?), Yatabare
Yedekler: Muammer, Ali, Papp, Oliveria, Traore, Armin, Barış
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık (Zanka dk. 23), Serdar, Dirar, Gustavo, Emre (Ferdi dk. 63), Ozan, Rodrigues, Kruse (Deniz dk. 71), Muriqi
Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Jailson, Murat, Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Fernando (dk. 32), Emre (dk. 59), Ziya (90+7) (Sivasspor), Deniz (dk. 83) (Fenerbahçe)
Kırmızı Kartlar: Rodrigues (dk. 90+5), Ozan (dk. 90+5) (Fenerbançe)
Sarı kartlar: Fatih, Emre, Uğur, Mert (D.G. Sivasspor), İsla (Fenerbahçe)
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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