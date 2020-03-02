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Fenerbahçe, Sivasspor’a 3-1 yenildi


Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor’la deplasmanda karşılaştı. Zirveyi yakın ilgilendiren maçta ev sahibi ekip Sivasspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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Maçtan dakikalar

12. dakikada ceza sahası içerisine giren Fernando’nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rodrigues’in sert şutunda köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi.

32. dakikada Mert Hakan’ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Fernando, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Ozan Tufan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Max Kruse’nin sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

47. dakikada Mert topu kale ağzına ortaladı ancak müsait durumdaki Yatabare pozisyonu değerlendiremedi.

59. dakikada Ziya’nın pasında ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

77. dakikada Erdoğan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, topa hakim olan serdar topu kaleye göndermek istese de top kornere çıktı.

85. dakikada Ozan’ın ceza sahasının içerisine kadar sürdüğü topu Deniz ağlarla buluşturdu. 2-1

90+5. dakikada Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt’a arkadan yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İtiraz eden Ozan’da ikinci sarı kartı görüp oyun dışı kaldı.

90+7. dakikada Yatabare’nin ceza sahası içerisine ortaladığı topu Ziya ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: 4 Eyül
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

D.G. Sivasspor: Samassa, Goiano, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert (Cofie dk. 90 ?), Ziya, Fernando (Erdoğan dk. 74), Emre (Kone dk. 90 ?), Yatabare
Yedekler: Muammer, Ali, Papp, Oliveria, Traore, Armin, Barış
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık (Zanka dk. 23), Serdar, Dirar, Gustavo, Emre (Ferdi dk. 63), Ozan, Rodrigues, Kruse (Deniz dk. 71), Muriqi
Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Jailson, Murat, Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Fernando (dk. 32), Emre (dk. 59), Ziya (90+7) (Sivasspor), Deniz (dk. 83) (Fenerbahçe)
Kırmızı Kartlar: Rodrigues (dk. 90+5), Ozan (dk. 90+5) (Fenerbançe)
Sarı kartlar: Fatih, Emre, Uğur, Mert (D.G. Sivasspor), İsla (Fenerbahçe)

📆 15 Aralık 2019 Pazar 19:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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