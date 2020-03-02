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Yıldız futbolcu Mesut Özil’den, Doğu Türkistan’daki zulüme sert tepki


İngiltere’nin Arsenal ekibinde top koşturan Türk futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir Cuma mesajı yayımlayarak Doğu Türkistan’da Uygur Türklerinin yaşadığı insanlık dramına sessiz kalan Müslüman ülkelerine tepki gösterdi.

Mesut Özil, Çin’in Doğu Türkistan’a Uygur Türklerine uyguladığı sistematik soykırım ve baskı ortamına dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yıldız oyuncunun yaptığı paylaşım şöyle:

“Ey Doğu Türkistan… Ümmetin kanayan yarası… Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu… Zorla İslam’dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü’minler… Kuran’lar yakılıyor… Camiler kapatılıyor… Medreseler yasaklanıyor… Din alimleri birer birer öldürülüyor… Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor… Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor… Tüm bunlara rağmen… Ümmeti Muhammed suskun… Sesi çıkmıyor… Müslümanlar sahiplenmiyor… Bilmezler mi ki, zulme rıza zulümdür… Hz. Ali ne güzel demiş; ’Zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!’ Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar haftalardır, aylardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur… Bilmezler mi ki, yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan’daki kardeşlerimize yardım eyle… Şüphesiz ki, Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır…”

İHA

Galeri
📆 15 Aralık 2019 Pazar 16:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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