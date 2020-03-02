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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Teknoloji » Endüstride LG Kontaktör Kullanımı
Endüstride LG Kontaktör Kullanımı


Farklı sektörler adına yoğun olarak değerlendirilen LGkontaktör, günümüzde oldukça önemli yer kaplıyor. Özellikle işletmeler için sağladığı kolaylıklar her açıdan önemli rol oynamaktadır. Kullanım açısından geniş bir alana yayılmış olan sistem, zarar verici unsurlara karşı ve güvenlik açısından etkin çözüm yöntemleri sağlamaktadır.

 – Elektrik otomasyon sistemleri,

 – Asansörler,

 – Kompanzasyon sistemleri,

 Bu gibi daha pek çok sistemlere karşı farklı işletmeler için akılcı olanaklar yaratıyor. Tabii önemli olan kaliteli ürünleri doğru şekilde değerlendirmektir. Hatalı ve yanlış ürün kullanımı istenmeyen pek çok duruma sebep olabiliyor.

LgKontaktör Sağladığı Ayrıcalıklar Nelerdir?

 Kaliteli malzeme yapısı ile üretimi gerçekleştirilen lgkontaktörler, değişik sektörlerde işletmeler için etkin ayrıcalıklar sunuyor.

 – Farklı testlerden geçerek elde edilmiş uluslararası belgeler ile sağlamlık,

 – Değişik uygulamaları uygun olarak geniş ürün aralığı,

 – Düşük gerilime karşı etkin çözüm yöntemi,

 – Motor starterları konusunda kolay ve hızlı kullanım,

 – Kaliteli ve güçlü malzeme yapısı ile yüksek teknoloji üzerinden uzun ömürlü yapı,

 – Geniş aksesuar seçenekleri,

 – Etkili kullanım konusunda kompakt yapı,

 Bu gibi pek çok ayrıcalığı ile beraber lgkontaktörler her işletmede ortak bir kalite sağlamaktadır.

Düzenli Çalışma İçin LG Kontaktör Sistemleri

 İşletmeler konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için lgkontaktörler büyük öneme sahiptir. Özellikle doğru ve kaliteli ürün kullanılmaması plansız duruşları sebebiyet verebilmektedir. Bu da çalışmaların durmasına ve farklı bölümlerin zarar görmesine neden teşkil edebilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için ise düzenli çalışma prensibi sağlayan lgkontaktör sistemleri ön plana çıkmakta ve değerlendirilmektedir.

Farklı Kullanım Alanlarıyla LgKontaktör

 Geniş bir yelpaze altında farklı işletmelerde lgkontaktörler yoğun olarak değerlendiriliyor. Özellikle asansörlerde, kompanzasyon sistemlerinde ve elektrik otomasyon sistemi konusunda özel işletmelerde etkin çözüm yöntemleri sağlıyor. Önemli olan kaliteli ve doğru teknolojik yapıya sahip sağlam kontaktör ürünlerini değerlendirmektir.

Kaynak: http://www.saypro.com.tr/lg-kontaktor-secmeniz-icin-5-neden/

Galeri
📆 15 Aralık 2019 Pazar 00:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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