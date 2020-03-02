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Kadıköy’de, Polisi yaralayıp kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısı yakalandı


Kadıköy’de bir şahsa uyuşturucu satışı yaptığı sırada polis tarafından yakalanmak istenen Hüseyin P. isimli şahıs, bir polis memurunu elinden yaralayarak kaçmaya çalıştı. Polis tarafından yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şile’de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Hüseyin P.(24)’yi yakalamak için Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. 1 Aralık Pazar günü Kadıköy Fikirtepe Mahallesinde ikamet eden şahıs evinden çıkarak Rasimpaşa Mahallesinde bir şahsa uyuşturucu madde satışı yapmak üzere yola koyuldu. Polis ekipleri de şahsı takibe aldı. Polis, Halitağa Caddesinde bulunan bir iş yeri önünde Doğa D. (30) isimli şahsa uyuşturucu madde satışı yapan Hüseyin P.’yi suçüstü yakalamak üzere harekete geçti. Hüseyin P., kendisini yakalamak isteyen polislerden kaçmaya çalıştı, bu sırada bir polis memurunu da elinden yaraladı. Şahıs, polis tarafından güç kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

İki şahsın yapılan üst aramasında, 53,7 gram skunk maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi.

Çalışmaların devamında Hüseyin P. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi ve 1 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Doğa D. isimli şahıs “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hüseyin P. ise “uyuşturucu madde imal veya ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

📆 13 Aralık 2019 Cuma 20:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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