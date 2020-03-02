FEVZİ KARAKOÇ “GEÇİŞLER” GEÇMİŞ KÜLTÜR’DEN MODERNİZ’ME SERGİSİ GALLERY 11.17’ DE

Gallery 11.17 resim sanatının önde gelen isimlerinden Fevzi Karakoç’un eserlerine ev sahipliği yapıyor.1968 yılında akademiye giren sanatçı sürekli resime yenilik getiren mantığı ve duyguyu harmanlıyan üretkenliğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Murathan Mungan” Karakoç’un eserlerinin hem bir başlarına tarihleri var, hem de topluca okunmalarından bir tarih ortaya çıkıyor… Bulunmuş tabletler gibiler, yan yana sıralanmaları ve okunmaları gerekiyor” demektedir. Geçmiş kültür’den etkilenen sanatçının resimlerin de perspektif yoktur.

Bir biçimin tekrarı ile oluşan ritm ve tınıyı hissetmek ayrı bir haz verir izleyene, sanatçının atları aslında, attan öte bir anlatım aracıdır.

16 OCAK – 16 ŞUBAT 2020

17 Ocak-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Pazar ve Pazartesi dışında her gün saat 11.00 ile 19.00 arası Gallery 11.17 de izlenebilir.

Fevzi Karakoç

1947 yılında Çankırı’da doğan Fevzi Karakoç, 1968-72 yılları arasında İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda okudu. 1974 yılında aynı kuruma asistan olan sanatçı, 1979 yılında Salzburg Yaz Akademisi’nde çalıştığı litografileri ile Salzburg Şehir Ödülü’nü aldı.

1983 yılında Özgün Baskı resim dalında Sanatta Yeterlilik alan Karakoç,1986 yılında Doçent, 1993 yılında Profesör oldu ve 2002 Ocak ayına kadar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalıştı. 2002 Şubat ayından itibaren Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.