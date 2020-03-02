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Emre Aydın’dan CKM’de Muhteşem Konser


Emre Aydın geçtiğimiz günlerde Caddebostan Kültür Merkezinde muhteşem bir konsere imza attı .Yoğun ilgi’nin olduğu konserde, yüzlerce kişi hep bir ağızdan Emre Aydın’a eşlik etti.

Sahnedeki performansı ile izleyenleri büyüleyen Emre Aydın, şarkı aralarında yaptığı esprilerle ve çığlık atan hayranlarına verdiği cevaplarla CKM salonunda kahkaha tufanı yarattı. Konser Süresi YetmediSahnede sevenlerini kırmayıp bütün isteklerini tek tek söyleyen Emre Aydın,konser süresini uzatarak seyircisini bir kez daha kendine hayran bıraktı.Konser süresi’nin uzamasına rağmen seyircisinden kopamayan Emre Aydın, sahneden ayrılırken ‘’Gönül isterdi ki sabah’a kadar sizlerle şarkı söyleyelim, ama bize ayrılan süreyi bile aştık’’ diyerek seyircilerin alkışları ile şahane bir final yaptı.

📆 13 Aralık 2019 Cuma 22:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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