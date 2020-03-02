Emre Aydın’dan CKM’de Muhteşem Konser

Emre Aydın geçtiğimiz günlerde Caddebostan Kültür Merkezinde muhteşem bir konsere imza attı .Yoğun ilgi’nin olduğu konserde, yüzlerce kişi hep bir ağızdan Emre Aydın’a eşlik etti.

Sahnedeki performansı ile izleyenleri büyüleyen Emre Aydın, şarkı aralarında yaptığı esprilerle ve çığlık atan hayranlarına verdiği cevaplarla CKM salonunda kahkaha tufanı yarattı. Konser Süresi YetmediSahnede sevenlerini kırmayıp bütün isteklerini tek tek söyleyen Emre Aydın,konser süresini uzatarak seyircisini bir kez daha kendine hayran bıraktı.Konser süresi’nin uzamasına rağmen seyircisinden kopamayan Emre Aydın, sahneden ayrılırken ‘’Gönül isterdi ki sabah’a kadar sizlerle şarkı söyleyelim, ama bize ayrılan süreyi bile aştık’’ diyerek seyircilerin alkışları ile şahane bir final yaptı.