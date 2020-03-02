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Kadıköy’de ağaçlar budanıyor


Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yürütülen budama çalışmaları başladı. Bölge bölge programlanan budama çalışmaları Mart ayına kadar devam edecek. Ağacın ömrünün uzatılması, estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması amacıyla yapılan budama çalışmaları kapsamında Kadıköy Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaklaşık 3 bin ağaçta budama yaptı. Mart ayına kadar 5 bin ağacın budanması hedefleniyor.

BUDAMAYI KİMLER YAPAR?

Budama çalışmaları Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün alanında uzman personelinin oluşturduğu ekip ve her ekibin başında bulunan teknik personel (orman veya ziraat mühendisi, peyzaj mimarı) tarafından yürütülmektedir. Her ağaç için değerlendirme yapılmakta ve ağacın türü, aktüel durumu göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyduğu en uygun budama yöntemi seçilerek uygulama yapılmaktadır.

AĞAÇLAR NEDEN VE NE ZAMAN BUDANIR?

Budama ağaç gibi odunsu bitkilerde gelişmeyi kuvvetlendirip hızlandırarak, ağacı sağlıklı kılmak, istenilen formu vermek, çiçeklenmenin ve meyvelerin miktarını ve kalitesini arttırmak amacıyla yapılır. Bitki üzerindeki istenmeyen dallar belli esaslara uyularak kesilip uzaklaştırılır. İstanbul ve çevresi için uygun budama dönemi olan Kasım – Mart ayları arasında budama yapılmaktadır.

HANGİ AĞAÇ, NASIL BUDANIR?

  • Kuru dalların budanması yılın her mevsiminde yapılabilir. Ancak canlı, yaşayan dalların budanması anlamına gelen ‘yeşil budama’, bitki türlerine bağlı olmakla birlikte genellikle vejetasyon (büyüme) dönemi dışında sonbahar ya da kışın yapılır.
  • Yaprağını döken bitki türlerinin budanması; genelde kuruyan, kırılan, yaralanan veya anormal gelişim gösteren dalların uzaklaştırılması şeklindedir. Bütün bitkilerde olduğu gibi yaprağını döken ağaççık ve çalı türlerinin dikimi izleyen ilk yıllarında yapılacak budamalar sadece istenmeyen ve kurumuş olan dalların budanması şeklindedir. İbreli türlerde yapılacak bakım budaması sadece kurumuş, kırılmış, zarar görmüş dalların uzaklaştırılması şeklindedir.

Budamalar genellikle 3 ana başlık altında toplanır;

  1. Bakım Budamaları: Bitkinin sağlıklı bir gelişim göstermesi amacıyla yapılan budamalardır. Bakım budamaları aynı zamanda “sağlık budamaları” olarak da adlandırılır. İbreli türlerde yapılan ‘bakım budaması’ sadece kurumuş, kırılmış, zarar görmüş dalların uzaklaştırılması şeklindedir.
  2. Şekillendirme Budamaları: Bitkinin iyi bir görünüm kazanması yani peyzaj değerini artırmaya yönelik şekil veya form budamalarıdır.
  3. Güvenlik amacıyla yapılan budamalar: Her türlü doğa olayına açık (rüzgâr, fırtına, kar vb.) durumda, doğal yaşam alanları dışında gelişen ağaçlar can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilir. Ağaçtan herhangi bir dal parçasının düşüp yaralamaya ve maddi zarara yol açabilecek olması, dalların yaya ve araçlarının görüş alanını engellemesi durumunda güvenlik amaçlı budama yapılır.
📆 13 Aralık 2019 Cuma 22:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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