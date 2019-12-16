Google Maps Yer Ekleme İşletmenizin Değerini Arttırıyor! Maps Google Benim İşletmem

Google Maps Yer Ekleme İşletmenizin Değerini Arttırıyor! Maps Google Benim İşletmem

Dijital dünyanın bireylere sunduğu en önemli hizmetlerden bir tanesi olan Google Maps ile işletmenizin harita üzerindeki konumunu işaretleyebilirsiniz. Üstelik bu imkanla işletmenize ulaşmak isteyen kişiler muhteşem bir kolaylık sağlarken aynı zamanda marka bilinirliğinizin de arttırılmasına fırsat sağlar. İşletmenizin dijital dünyada daha görünür olmasını sağlayan Google Mapspinleri ile sadece konumu değil firmanızla ilgili diğer bütün detayları da sanal dünyaya yansıtarak kurumsal bir kimliğe sahip olduğunuzu açıkça ortaya koyabilirsiniz.

Firmanıza ulaşmak isteyen bir insanın günümüzde başvuracağı ilk şey akıllı telefonundaki Google Maps uygulaması olur. Google Maps’e firmanızın adı yazıldığında çıkan bilgilerin doğru ve doyurucu olması sizinle ilgili ilk izlenimin de olumlu yönde olmasını sağlar. Peki, işletmenizin adeta ilk izlenimini oluşturan Google Maps Yer Ekleme nasıl gerçekleştirilir? maps@googleisletmem.com İşte adım adım Google Maps Pin işlemleri!

Google Dolandırıcılarına Dikkat ( ORJİNAL GOOGLE ZARFI NASILDIR )

Bir işletmeniz var. Bir gün telefonunuz çalıyor. Açıyorsunuz. Arayan kişi ‘Google Türkiye’den arıyorum’ diyor ve ekliyor: “Google’a reklam vermek ister misiniz?”, “Google reklamlarınız kötü yönetiliyor” ya da “Google Haritalar’daki yeriniz yanlış gösteriliyor. Düzeltelim mi?” Google servis ve hizmetlerini bilmiyorsanız bu sorular karşısında şaşırıp, sunulan teklifi kabul edebilirsiniz. Tabii ki para karşılığında… Buraya kadar her şey normal gelebilir. Ancak Google’ın böyle bir hizmeti yok. Google İşletmelerin Mapsteki Konumlarını güncel ve sabitlemek için adresinize google zarf ile pin gönderir. Bu zarf ile siz işletmenizi ücretsiz güncellemiş olursunuz.

Google Sizin Adresinizi Sadece Aşağıdaki Zarfı Göndererek Güncellemesini Yapar ARAMAZ !

Google Maps Yer Ekleme Nasıl Yapılır?

Google Maps veya maps@googleisletmem.com üzerinden yer ekleme ile işletmenizi pinlemek için öncelikli olarak Google My Business’a giriş yapmanız gerekir. Buraya giriş için bir gmail hesabına sahip olmanız yeterlidir. Gmail hesabınızla giriş yaptıktan sonra Google My Bussines sayfasında soldaki menüden ‘bir marka sayfası ekleyin’ seçeneğini tıklayın. Karşınıza gelecek formda işletmenizle ilgili istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız. Daha sonra Sayfaları Yönet bölümünden işletmenizin konumunu ekleyebilirsiniz. Açılacak haritada “Bu eşleşmiyor. İşletmenizi ekleyin” butonuna tıklayın. Kayıtlı işletmelerde maps@googleisletmem.com Adresine mail atmanız yeterlidir ve diğer bilgileri işledikten sonra karşınıza gelen adımları atladıktan sonra ‘Kodumu postayla gönder’ seçeneği ile işletme adresinizin doğrulanmasını sağlayabilirsiniz.

Google Maps Yer Ekleme işlemlerini tamamladıktan sonra firmanızın adresini doğrulamak için adresinize 1-2 hafta sonra elinize ulaşacak bir posta yönlendirilir. Posta ile elinize gelen kodu Google My Business ile işletmenizi doğrulamak için kullandıktan sonra Google Yer Ekleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Google Benim İşletmem

Google Yer Ekleme Ücretli mi?

Günümüzün en önemli pazarlama faaliyetlerinden bir tanesi olarak tanımlanabilecek Google Yer Ekleme hizmetini tamamen ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Doğru adımları uyguladığınızda 1-2 haftada dijital görünürlüğü kazanabileceğiniz Google pin sayesinde rakip firmaları geride bırakabilirsiniz.

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