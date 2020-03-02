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Kadıköy Belediyesine ‘Şeker Okul’ projesine ödül


Kadıköy Belediyesi ilköğretim çağındaki çocukların sağlıklı gelişimi, sağlıklı beslenmeleri ve çocuklarda obezitenin önlenmesine yönelik hazırladığı “Şeker Okul” projesi “Yılın Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen“Yılın Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülleri” ve “Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri” töreni Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezinde düzenlendi. Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve Hospital Manager Dergisi’nin düzenlediği törende sağlık yönetimi alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyelerinin belirlediği kişi ve kuruluşlara ödül verildi. Kadıköy Belediyesi, Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği tarafından yürütülen ‘Şeker Okul’ projesi ile Kadıköy Belediyesi “Yılın Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık görüldü. Kadıköy Belediyesi adına, ödülü Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü aldı.

“ŞEKER OKUL” PROJESİ NEDİR?

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği tarafından ilkokullarda öğrenci, veli ve personele yönelik hazırlanan ‘Şeker Okul’ projesinde ilkokul çağındaki çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması, kilolu çocukların erken dönemde belirlenmesi, obezitenin önlenmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması, televizyon izleme, bilgisayar ve video oyun saatlerinin azaltılması yoluyla çocuklarda sağlıklı yaşam modeli oluşturmak için eğitimler düzenleniyor. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile ortaklaşa yürütülen ve 2018 yılında başlayan proje kapsamında ilkokul çağındaki yaklaşık 4 bin öğrenciye, 200 saat eğitim verildi.

Çocuklarda sağlıklı yaşam modeli oluşturmak ve obeziteyi önlemek amacıyla düzenlenen projede Kadıköy’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullar yer alıyor. Çocuklara yönelik “Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa” seminerlerinin yanı sıra çocukların davranışlarında etken rolleri olan okul personeli ve ebeveynlere de obezite, diyabet, metabolik hastalıklar ve beslenme konularında eğitimler veriliyor. Öte yandan çocukların boy ve kilolarına göre değerlendirme yapılarak, fazla kilolu çocukların sağlıklı kilolarına ulaşmaları ve sağlıklı yaşam sürmelerini sağlamak amacı ile Dr. Rana Beşe Sağlık polikliniğinde Bireysel Beslenme Danışmanlık hizmeti de veriliyor.

📆 12 Aralık 2019 Perşembe 21:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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