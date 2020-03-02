BOĞAZİÇİLİLER YILIN SPOR İNSANLARINI BELİRLİYOR

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Boğaziçili öğrenciler oylamaya katılarak Spor Ödülleri 2019 için yılın “en”lerine karar verecek. En İyi Takım, En İyi

Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Spor Yorumcusu, En İyi Yönetici ve En İyi Spor Programı kategorilerinde verilecek olan ödüller oylamanın sonlanmasının ardından 23 Aralık Pazartesi 21:00’da Boğaziçi Üniversitesi Albert LongHall’de 2019 yılına damgasını vurmuş sporcular, spor insanları, antrenörler ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. Törende ayrıca bu yıl ilk defa verilecek olan “En İyi Spor Fotoğrafı” ödülünün yanında, SportsmanshipBrotherhood (Sporcu Kardeşliği) adıyla özel ödüller ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü de verilecek.

Organizasyon sahibi Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, geçmişi 1896 yılındaki “TheAthleticAssociation”a dayanan ve günümüze kadar birçok ilke imza atmış olan Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğudur. Sporu sevdirmek ve spor yapılmasına olanak sağlamak amacıyla, Spor Kurulu yıl içerisinde çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir. Spora ve sporcuya verilen değeri göstermek, amatör spora katkıda bulunmak ve başarılı sporcuları teşvik etmek için her sene Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri verilmektedir.

Kategorilerimize göre adaylarımız şu şekildedir:

En İyi Basketbol Oyuncusu:BryantDunston, Ersan İlyasova, KelseyMitchell, KostasSloukas, ShaneLarkin

En İyi Voleybol Oyuncusu:BrankicaMihajlovic, Eda Erdem Dündar, OliverVenno, Salvador Hidalgo, TijanaBoskovic

En İyi Bireysel Sporcu: Buse Naz Çakıroğlu, İbrahim Çolak, İlke Özyüksel, Kerem Kamal, Yasemin Adar

En İyi Antrenör: Ertuğrul Erdoğan, GiovanniGuidetti, Ergin Ataman, Müfit Arın, Yılmaz Göktekin

En İyi Spor Yöneticisi: Ahmet Ağaoğlu, Gökçe Dayı, Mehmet Akif Üstündağ, Turgay Demirel, Uğur Erdener

En İyi Takım: Anadolu Efes Basketbol Takımı, BJK Aygaz Hentbol Takımı, ENKA Atletizm Takımı, Fenerbahçe SK Erkek Voleybol Takımı, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı

En İyi Çıkış Yapan Takım: Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Çukurova Kadın Basketbol Takımı, Kastamonu

Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, THY Kadın Voleybol Takımı, Yeni Malatyaspor Futbol Takımı

En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Dilara Narin, Merih Demiral, Necati Er, Özge Arslanalp, Yiğit Yalçın Çıtak

En İyi Spor Programı: 90+, Ada Sahilleri, Amerikan Mutfak, BeIN Manşet, Londra Merkez

En İyi Spor Yorumcusu: Emre Özcan, Kaan Kural, Mehmet Demirkol, Metin Tekin, Uğur Karakullukçu

En İyi Spor Fotoğrafı: Ali Atmaca, Erdem Şahin, Mahmut Cinci, Mine Kasapoğlu, Onur Çam

**Tören Salonu: Boğaziçi Üniversitesi Güney Yerleşke Albert LongHall

**Tören Tarihi: 23 Aralık 2019

**Kokteyl Başlangıç Saati: 20.00

**Ödül Töreni Başlagıç Saati: 21.00