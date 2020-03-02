Palandöken’de Murat Dedeman FIS CUP Heyecanı!

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, bu sene Türkiye’de, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde yapılacak. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek müsabaka, merhum Murat Dedeman’ın adıyla düzenlenecek. Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getirecek müsabakaya, yeni adıyla Murat Dedeman Pisti ev sahipliği yapacak.

“Murat Dedeman” ismi Palandöken Kayak Merkezi’nde yaşatılacak

Türkiye’nin ve Erzurum’un önde gelen sivil toplum kuruluşları, Murat Dedeman isminin 3 bin 176 rakım ve toplam 36 kilometre pist uzunluğuyla dünya kış turizminin parlayan yıldızı Palandöken Kayak Merkezi’nde yaşatılması için bir vefa örneği sergiledi. Uluslararası Kayak Federasyonu onaylı, 2 bin 647 rakımda ve bin 70 metre uzunluğundaki 6B isimli piste, Murat Dedeman adı verildi.

Başta Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası gibi kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen bu isim değişikliği ile Palandöken’e yaptığı yatırımlarla Türkiye’de kış turizminin bugünlere ulaşmasında aktif rol oynayan Murat Dedeman’ın, iş dünyası ve turizm sektörü için ilham yaratan vizyonu, geleceğe aktarılacak.

Uluslararası kayakçılar Palandöken’de yarışacak

Doğal yapısı, kar kalitesi ve gece kayağı ile dikkat çeken Murat Dedeman Pisti, ilk olarak 17-20 Aralık tarihleri arasında, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Murat Dedeman FIS Cup müsabakasına ev sahipliği yapacak.

Türkiye dahil 9 ülkeden toplam 60 sporcunun mücadele edeceği, 4 gün sürecek müsabaka, ilk 2 gün slalom, son 2 gün ise büyük slalom olarak yapılacak.