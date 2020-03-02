Kadın bomba imha uzmanı şehit oldu

KADIN BOMBA İMHA UZMANI ŞEHİT ŞIRNAK ŞEHİDİ İLE İLGİLİ KAHREDEN DETAY EYP’NİN İMHA EDİLMESİ SIRASINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA ŞEHİT OLAN PAMİT KOMUTANI ESRA ÇEVİK’İN GÖRÜNTÜSÜNÜN, 15 KASIM’DA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TARAFINDAN PAYLAŞILDIĞI ORTAYA ÇIKTI ‘BARUT KOKUSU PARFÜM KOKUSU’ BAŞLIĞIYLA YAPILAN PAYLAŞIMDA ÇEVİK’İN BOMBALARI İMHA ETTİKTEN SONRA KORUCUYU KASKINI ÇIKARIP BAŞPARMAĞINI KALDIRDIĞI GÖRÜLÜYOR

Şırnak’ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esma Çevik’in görüntüsünün, 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı.

Kadın bomba imha uzmanı şehit oldu – Tıkla İzle

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy köyü sınırları içerisinde Pisikayası tepesi mevkisinde 9 Aralık sabahı bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Tespit edilen el yapımı patlayıcıya imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Jandarmadan barut kokusu, parfüm kokusu paylaşımı

Patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esma Çevik’in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. Barut kokusu, parfüm kokusu başlıklı paylaşımda Çevik’in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.