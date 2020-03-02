Yılbaşı Sürprizi Hazırlamanın Püf Noktaları

Yeni yılla birlikte, gelen farklı heyecanlar ve bunu paylaşma isteği tekrar yaklaştı. Ocak ayına yaklaştıkça hissedilen bu heyecanı paylaşmanın en güzel yollarından biri ise yeni yıl sürprizleri oluyor. Yeni yıl sürprizi hazırlarken ise dikkat edilmesi gereken bazı noktalar söz konusu. Biz de bu yazımızda sizler için yılbaşı sürprizi hazırlarken dikkat etmeniz gereken noktaları bir araya getirdik. İşte yılbaşı mesajı hazırlamanın püf noktaları;

1- Özgün Olun

Yılbaşı sürprizi yazarken en önemli noktalardan birisi özgün olmak. İnternet üzerinden paylaşılan fikirleri ya da yapılmış olanları tekrarlamak ve onlara sıradan yılbaşı mesajları yazmak, karşınızdaki insana göstermek istediğiniz duyguları pek iyi iletemeyebilir. Bu yüzden bir hediye hazırlarken her şeyiniz ile özgün olmanız gerekiyor. Örneğin, yılbaşı mesajı hazırlarken kendi cümlelerinizle özgün bir mesaj yazmak, hazırladığınız sürprizi çok daha özgün bir hale getirebilir. Bununla birlikte, ben mesaj yazamam diyorsanız da şairlerin ya da yazarların sözlerini kullanmakta durumu bir parça toparlayabilir.

Ek olarak kişiye özel mesaj hazırlarken, geçmiş yıllarda yaşadığınız komik anıları farklı bir şekilde dile getirebilir ve onları da hatırlatarak hem özgün hem de eğlenceli bir yılbaşı sürprizi hazırlayabilmek oldukça kolay.

2- Tasarım Yapın

Yılbaşı sürprizi hazırlarken süslü mesajlar ve özgün hediyeler kadar tasarımlarda oldukça önemli. Hediye paketlerinden mesaj içeriklerine kadar her şeyi internetteki programlardan rahatlıkla tasarlayabilirsiniz. Tasarım yapmak her ne kadar zor olsa da Canva, FreeHand gibi programlar ile bunu rahatlıkla başarabilirsiniz.

3- Hediye Seçerken Farklı Alternatifler Bakın

Hediye seçimi konusunda da farklı alternatifler bulmak, onları doğru bir şekilde seçip, karşınızdaki insana iletmek en temel isteklerden. O yüzden hediye seçerken de birbirinden farklı alternatifleri göz önüne almanızda fayda var. E-ticaret siteleri ise onlarca farklı ürünü bir araya getirdiği için bu konuda en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir.

4- Ortamı Hazırlayın

Yılbaşı hediyesi kadar o hediyenin verileceği ortamda hayli önemli. Yılbaşının temasına uygun olarak hazırlanan bir ortamda hediyeniz vermek, çok daha romantik bir alternatif olacak.