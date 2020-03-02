MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Toplum » E-5 Karayolu Maltepe Mevki’inde yol kenarında cesedi!
E-5 Karayolu Maltepe Mevki’inde yol kenarında cesedi!


E-5 Karayolu Maltepe Mevki’inde seyir eden sürücüler ve vatandaşlar orta refüjde bir ceset gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede erkeğe ait cesette darp izlerine rastladı. Polisin incelemesi sürüyor.

E- 5 Karayolunda şok eden ölüm – Tıkla İzle

E-5 Karayolu Maltepe mevki’inde sabah işlerine giden vatandaşlar orta refüjde bir ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Refüjde hareketsiz yatan şahsı gören polis ekipleri 112 sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşlarında olduğu öğrenilen bir erkek olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme cesedin üzerinden kimlik çıkmazken vücudunda darp izlerine rastlandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırma başlattı.
Öte yandan E-5 karayolu üzerinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

📆 09 Aralık 2019 Pazartesi 11:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 25 15 7 3 58 27 +31 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
6 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 25 6 7 12 37 38 -1 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

BAĞLANTILAR