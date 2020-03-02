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Ahmet Şimşek Koleji
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Sokak fotoğrafçısı Erhan Karaca’dan harika bir “Kadıköy” kısa filmi


Kadıköy’ü anlatan “Görmek İçin Yaklaşmalısın” isimli kısa filmin yapımcısı Erhan Karaca, filmin hikayesini “Kameranızı kayda alıp 2 sokak gezseniz bile onlarca konu çıkıyor”  şeklinde ifade etti.

İşte o kısa film;

“Görmek İçin Yaklaşmalısın | Kadıköy”

Kadıköy’ü kendi açımdan anlatmak istedim

Karaca; “Görmek İçin Yaklaşmalısın – Kadıköy projesi öncelikle sokak fotoğrafçılığı ile başladı. Kadıköy, sokaklarının dokusu ve insanların profili açısından çok çeşitli. Kameranızı kayda alıp 2 sokak gezseniz bile onlarca konu çıkıyor. Ben de Kadıköy’de yaşayan biri olarak sokaklarda farklı duyguları yakalayarak kendi açımdan anlatmak istedim. Sadece sokaktaki insanları ve yaşamı çekmenin biraz daha ötesine giderek Kadıköy’ü müzik, tiyatro, dans gibi farklı konularda temsil edebilecek farklı yüzleri de katmaya çalıştım. 

Erhan Karaca 29 Mart 1987’de İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünü kazandı ancak son yılında eğitimini yarıda bıraktı. 17 yaşında müziğe başlayarak son 10 yılda Alman, İspanyol ve Norveçli müzik gruplarıyla davulcu olarak 22 ülkede sahne aldı. Şu sıralar İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda müzik öğretmeni olarak görev alıyor ve aynı zamanda fotoğraf, video ve müzik projeleri üzerinde çalışıyor.

Galeri
📆 07 Aralık 2019 Cumartesi 23:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 25 7 7 11 33 43 -10 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Yeni Malatyaspor 25 6 7 12 37 38 -1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
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