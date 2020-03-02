Tuvalette ağzına tabanca ile ateş ederek intihar girişiminde bulundu

Beyoğlu’nda bir kişi, bilinmeyen bir sebeple tuvalette intihar girişiminde bulundu.

Beyoğlu’nda bir kişi, bilinmeyen bir sebeple tuvalette intihar girişiminde bulundu. Tabanca ile ağzına sıkan şahıs hastaneye kaldırıldı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde gerçekleşti. Henüz ismi belirlenemeyen bir kişi tuvalete kendini kapattı. Olay anında orada bulunan vatandaşlardan alınan bilgiye göre, silahı ağzına dayayarak bir el ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri şahsı ağır yaralı halde ambulansa alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonrasında şahıs Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

“Patlama sesi geldi hemen çıktım”



Olay esnasında tuvalette olan Yusuf Temir, “Ben yan taraftaki tuvaletteydim. Patlama sesi geldi ve hemen çıktım. Adamı görmedim, tuvaletimi yapıyordum. Silah sesi mi bilmiyorum ama ses duyunca kalkıp çıktım. Lavaboda duran adama ‘Tuvaletten ses geldi galiba’ dedim. O da ‘Çocuklar bir şey patlattı galiba’ dedi” ifadelerini kullandı.