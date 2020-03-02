Fenerbahçe farklı kazandı! Fenerbahçe 5 – 2 Gençlerbirliği

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğini ağırladı. Mücadele Fenerbahçe’nin 5 -2 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçından kareler – Foto Galeri

Süper Lig’in 14. haftasında 22 puanla 6. sırada bulunan Fenerbahçe, 14 puanla 13. sırada bulunan Gençlerbirliği’ni ağırladı. Son 4 maçında yalnızca bir galibiyet alabilen ve lider Sivasspor ile açılan puan farkını kapatmak için üst üste 3 puanlar alması gereken Sarı Lacivertliler, bu kritik virajı bol gol ile geçerek Gençlerbirliği’ni 5 – 2 mağlup etti.

Fenerbahçe 5-2 Gençlerbirliği

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Candeias’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar’dan seken topu alan Sio’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada Vedat’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Rodrigues’in sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kurtardı.

15. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Isla’nın pasında altı pasta bulunan Vedat’tan seken topu Rodrigues aldı. Rodrigues’in altıpasın solundan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

23. dakikada Isla’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

32. dakikada Kruse’nin pasında topla buluşan Gustavo’nun ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

35. dakikada Rodrigues’in ara pasında defansın arkasına sarkan Emre’nin ceza sahası içine sol taraftan girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç’an dönen top tekrar Emre’ye çarpıp dışarıya çıktı.

39. dakikada orta sahada Kruse’nin pasında hareketlenen Rodrigues’den önce defans araya girdi. Ceza sahası içine giden topta Candeias’tan önce kayarak topu alan Vedat’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Vedat’ın pasında ceza yayı sağında topla buluşan Kruse’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.

68. dakikada Vedat’ın pasında defansın arakasına sarkan Kruse’nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

75. dakikada Ozan’ın pasında ceza yayında topu alan Ferdi Kadıoğlu’nun şutunda kaleci Ertaç’a müdahalesine rağmen sol direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

78. dakikada Nadir’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Stancu’nun uzaktan vuruşunda kaleci Altay’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 4-2

87. dakikada Tolgay’ın pasında defansın arkasına sarkan Rodrigues’in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Kruse boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-2

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık, Serdar (Ferdi Kadıoğlu dk. 46), Hasan Ali, Gustavo, Emre (Jailson dk. 57), Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi (Tolgay dk. 77)

Yedekler: Harun, Adil Rami, Zanka, Zajc, Alper, Tolga, Deniz

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gençlerbirliği: Ertaç, Candeias, Flavio Ramos, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Nadir Çiftçi dk. 46), Baino, Berat Özdemir (Rahmetullah Berişbek dk. 65), Sessegnon, Polomat, Giovanni Sio (Sefa dk. 85 ?), Bogdan Stancu

Yedekler: Übeyd, Diallo, Arda, Bjarsmyr, Seuntjens, Soner, İlker

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Vedat (dk. 23 ve 39), Gustavo (dk. 32), Ferdi Kadıoğlu (dk. 75), Kruse (dk. 87) (Fenerbahçe), Sio (dk. 9), Stancu (dk. 78) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ozan Tufan, Vedat (Fenerbahçe), Sio, Polomat, Candeias, Stancu (Gençlerbirliği)