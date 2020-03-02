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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Spor, Toplum » Palandöken Kayak Sezonu açılıyor
Palandöken Kayak Sezonu açılıyor


Erzurum Palandöken Kayak sezonu 06 Aralık 2019 Cuma günü çeşitli etkinliklerle açılışı gerçekleştirilecek. Işıklı kayakçı gösterisi, Skidoo Gösterisi, Dj Performansı, İMERA, Rıdvan ADEDE konseri, Grup 5K, Ersan ER konseri gibi eğlenceli bir programla kayakseverlere keyifli sezon açılışına yaşayacaklar.

İşte üç günlük açılış programı:   

2019/2020 SEZON AÇILIŞINA Davetlisiniz…
1. Gün Etkinlikleri;

Meşaleli Kayakçı Gösterisi
Ledli Kayakçı Gösterisi
Skidoo Gösterisi
Dj Performansı
İMERA
Yer: Palandöken Dedeman Otel Önü
Saat : 18.00

2. Gün Etkinlikleri;
Dj performansı
Rıdvan ADEDE konseri
Grup 5K
Yer: Palandöken yazısı arkası
Saat: 18.00

3. Gün Etkinlikleri;
Ersan ER konseri
Yer: Palandöken Yazısı Arkası
Saat: 18.00

📆 05 Aralık 2019 Perşembe 01:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 25 7 7 11 33 43 -10 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

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