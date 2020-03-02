Palandöken Kayak Sezonu açılıyor

Erzurum Palandöken Kayak sezonu 06 Aralık 2019 Cuma günü çeşitli etkinliklerle açılışı gerçekleştirilecek. Işıklı kayakçı gösterisi, Skidoo Gösterisi, Dj Performansı, İMERA, Rıdvan ADEDE konseri, Grup 5K, Ersan ER konseri gibi eğlenceli bir programla kayakseverlere keyifli sezon açılışına yaşayacaklar.
İşte üç günlük açılış programı:
2019/2020 SEZON AÇILIŞINA Davetlisiniz…
1. Gün Etkinlikleri;
Meşaleli Kayakçı Gösterisi
Ledli Kayakçı Gösterisi
Skidoo Gösterisi
Dj Performansı
İMERA
Yer: Palandöken Dedeman Otel Önü
Saat : 18.00
2. Gün Etkinlikleri;
Dj performansı
Rıdvan ADEDE konseri
Grup 5K
Yer: Palandöken yazısı arkası
Saat: 18.00
3. Gün Etkinlikleri;
Ersan ER konseri
Yer: Palandöken Yazısı Arkası
Saat: 18.00
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|25
|15
|7
|3
|49
|24
|+25
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|24
|14
|7
|3
|55
|26
|+29
|49
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|25
|14
|7
|4
|44
|20
|+24
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|25
|14
|7
|4
|47
|28
|+19
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|+8
|43
|6
|Alanyaspor
|25
|11
|7
|7
|43
|25
|+18
|40
|7
|Fenerbahçe
|25
|11
|7
|7
|46
|33
|+13
|40
|8
|Göztepe
|24
|9
|7
|8
|29
|28
|+1
|34
|9
|Gaziantep
|25
|8
|8
|9
|36
|40
|-4
|32
|10
|Denizlispor
|25
|7
|7
|11
|25
|34
|-9
|28
|11
|Gençlerbirliği
|25
|7
|7
|11
|33
|43
|-10
|28
|12
|Antalyaspor
|25
|6
|9
|10
|28
|43
|-15
|27
|13
|Yeni Malatyaspor
|24
|6
|7
|11
|36
|35
|+1
|25
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|7
|4
|13
|25
|40
|-15
|25
|15
|Konyaspor
|25
|4
|11
|10
|20
|33
|-13
|23
|16
|Kasımpaşa
|25
|6
|5
|14
|36
|50
|-14
|23
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|25
|4
|8
|13
|21
|44
|-23
|20
|18
|Kayserispor
|25
|4
|7
|14
|26
|61
|-35
|19
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