Tuzlaspor, Galatasaray’ı ezdi geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u konuk etti. Kupanın son şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde ikinci yarıda yediği gollerle rakibine 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Tuzlaspor, ikinci maç öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



53. dakikada savunmadan önce araya giren Muhammed’in müdahalesinde topu önünde bulan Sadık, kaleci Okan’ın önde olduğunu görünce ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1



57. dakikada Emre Mor’un kullandığı kornerde savunmadan seken topa Emin Bayram röveşatayla vurdu, top üst direğe çarpıp auta gitti.



69. dakikada Belhanda’nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte yükselen Adem Büyük kafayı vurdu ancak top direğin yanından auta çıktı.



76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökcan Kaya, Taylan Antalyalı’dan sıyrılıp ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Bu pozisyonda Emin Bayram son anda araya girerek topu kornere gönderdi.



81. dakikada Emre Mor’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük plase bir vuruş yaptı ancak kaleci Bayram topu uzaklaştırmayı başardı.



87. dakikada Muhammed Akarslan ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşup 2 rakibini geçen Gökcan Kaya, zor durumda pasını Umut’a attı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda fark 2’ye çıktı. 0-2

Stat: Türk Telekom



Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara



Galatasaray: Okan, Nagatomo, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Selçuk (Donk dk. 65 ?), Seri, Taylan Antalyalı, Yunus Akgün (Adem Büyük dk. 55 ?), Jimmy Durmaz (Belhanda dk. 59 ?), Emre Mor ?



Yedekler: Batuhan Şen, Ömer Bayram, Mariano, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş, Ferhan Evren



Teknik Direktör: Fatih Terim



Tuzlaspor: Bayram Olgunx, Tarık Mayhoş, Doğan Can Otman, Erdinç Pekgöz, Mustafa Emre Can (Bülent Uzun dk. 82), Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Sadık Baş, Yasin Yener (Murat Türkkan dk. 59), Umut Sönmez, Abdullah Halman (Murat Yılmaz dk. 66)



Yedekler: Kubilay Mert Akış, Göksu Türkdoğan, Tolga Kalender, Devrim Taşkaya



Teknik Direktör: Gürses Kılıç



Goller: Sadık (dk. 53), Umut (dk. 90) (Tuzlaspor)



Kırmızı kart: Muhammed Akarslan (dk. 87) (Tuzlaspor)



Sarı kartlar: Bayram, Sadık (Tuzlaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray)